Google stel nuwe Chatbot Bard vry as 'n sterk mededinger vir OpenAI se ChatGPT

Google het onlangs sy nuutste kletsbot, Bard, onthul wat deur sy groot taalmodel, Gemini, aangedryf word. Bard is gereed om te kompeteer met OpenAI se ChatGPT en bied verskeie duidelike kenmerke. Terwyl Gemini die vermoë het om beelde en klank te ontleed, sal hierdie funksies op 'n later datum in Bard ontplooi word, volgens Demis Hassabis, die hoof van Google DeepMind.

Een noemenswaardige aspek van die Gemini-model is sy vermoë om met nie-tekselemente te kommunikeer. In die demonstrasies wat deur Google uitgestal is, stel Gemini ouers in staat om hul kinders se huiswerk op te laai om foute te identifiseer en laat YouTuber Mark Rober toe om KI-terugvoer oor sy papiervliegtuigontwerpe te ontvang deur bloot prente op te laai.

Google het gekies om promosievideo's in plaas van lewendige demonstrasies te gebruik vir die bekendstelling van Bard, 'n afwyking van hul vorige benadering. Dié besluit is geneem ná 'n verdelende reaksie op 'n hallusinasie deur die kletsbot tydens die uitvoerende hoof, Sundar Pichai, se aanbieding.

Bard is gebaseer op Gemini se Pro-weergawe en is vergelykbaar met OpenAI se ChatGPT, wat op die GPT-3.5-model gebou is. Die Gemini Pro-model het beter as GPT-3.5 gevaar in verskeie maatstawwe, insluitend die Multi-Task Language Understanding-maatstaftoets en die HumanEval-maatstawwe vir kodegenerering.

Boonop beweer Google dat hul komende Gemini Ultra-model die nuutste modelle soos GPT-4 oortref in redenasie en beeldherkenning. Sodra Ultra vrygestel is, sal Bard verder ontwikkel in 'n meer gevorderde weergawe genaamd "Bard Advanced."

Aanvanklike gebruikerstoetse van Bard het gemengde resultate aan die lig gebring. Sommige gebruikers het gevind dat Bard hulle aangesê het om Google Search vir spesifieke navrae te gebruik, terwyl ander ChatGPT geprys het vir die verskaffing van meer gedetailleerde en akkurate inligting. Bard was egter in staat om foute in 'n konsep te identifiseer en reg te stel, wat belofte toon in sy feitekontrole-vermoëns.

In die algemeen, met die vrystelling van Bard, beoog Google om homself te vestig as 'n prominente speler in die chatbot-landskap, en bied 'n kragtige mededinger vir OpenAI se ChatGPT.