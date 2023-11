Hoe kyk jy wat in die agtergrond loop?

In vandag se vinnige digitale wêreld is dit nie ongewoon dat ons toestelle veelvuldige toepassings gelyktydig in die agtergrond het nie. Alhoewel dit gerieflik kan wees, kan dit ook lei tot prestasiekwessies of selfs privaatheidskwessies. So, hoe kan jy kyk wat in die agtergrond op jou toestel loop? Kom ons vind uit.

Kontroleer lopende prosesse op Windows:

Op Windows kan jy die Taakbestuurder gebruik om te sien watter prosesse in die agtergrond loop. Druk eenvoudig Ctrl+Shift+Esc of regskliek op die taakbalk en kies "Taakbestuurder." In die Taakbestuurder-venster, gaan na die "Prosesse" of "Besonderhede"-oortjie om die lys van lopende prosesse te sien. Hier kan jy hulpbronhonger toepassings of enige verdagte aktiwiteite identifiseer.

Gaan lopende prosesse op macOS na:

Op macOS kan u die aktiwiteitsmonitor gebruik om lopende prosesse na te gaan. Om toegang daartoe te verkry, maak die "Toepassings"-lêergids oop, gaan dan na "Utilities" en begin "Activity Monitor." Klik in die Activity Monitor venster op die "CPU" of "Memory" oortjie om die lys van aktiewe prosesse te sien. Dit laat jou toe om hulpbrongebruik te monitor en enige potensiële probleme te identifiseer.

Gaan lopende prosesse op Android na:

Op Android-toestelle kan die proses verskil na gelang van die vervaardiger se pasgemaakte koppelvlak. Die meeste Android-toestelle het egter 'n ingeboude "Instellings"-toepassing. Maak die "Instellings"-toepassing oop en navigeer dan na "Toepassings" of "Toepassings". Hier vind u 'n lys van alle geïnstalleerde toepassings, insluitend dié wat op die agtergrond loop. Tik op 'n toepassing om sy besonderhede te sien en dwing om dit te stop indien nodig.

Gaan lopende prosesse op iOS na:

Op iOS-toestelle kan jy nie lopende prosesse direk sien soos op ander platforms nie. Jy kan egter kyk watter programme onlangs aktief was. Dubbelklik op die tuisknoppie (of swiep van onder op toestelle sonder 'n tuisknoppie) om toegang tot die toepassingskakelaar te kry. Hier sal jy 'n lys van onlangs gebruikte programme sien, wat aandui watter waarskynlik op die agtergrond loop.

Algemene vrae (FAQ):

V: Wat is agtergrondprosesse?

A: Agtergrondprosesse verwys na toepassings of take wat op jou toestel loop sonder dat dit aktief gebruik of sigbaar is op die skerm. Dit kan stelselprosesse, toepassings wat op die agtergrond loop, of dienste insluit wat aanhou werk selfs wanneer jy dit nie aktief gebruik nie.

V: Hoekom moet ek kyk wat in die agtergrond loop?

A: Deur lopende prosesse na te gaan, kan dit jou help om hulpbron-intensiewe toepassings te identifiseer wat jou toestel dalk stadiger maak of sy battery leegmaak. Dit kan jou ook help om te verseker dat geen verdagte of ongewenste programme op die agtergrond loop nie, wat moontlik jou privaatheid of sekuriteit in gevaar stel.

V: Kan ek alle agtergrondprosesse stop?

A: Alhoewel jy sommige agtergrondprosesse kan stop, is dit belangrik om daarop te let dat sekere stelselprosesse nodig is vir jou toestel om behoorlik te funksioneer. As u noodsaaklike prosesse stop, kan dit onstabiliteit veroorsaak of die normale werking van u toestel ontwrig. Dit word aanbeveel om net prosesse te stop waarmee jy vertroud is of dié wat probleme veroorsaak.

Ten slotte, om bewus te wees van wat in die agtergrond op jou toestel loop, kan jou help om die werkverrigting daarvan te optimaliseer en jou privaatheid en sekuriteit te verseker. Deur die toepaslike gereedskap te gebruik en die stappe hierbo uiteengesit te volg, kan jy maklik lopende prosesse op verskeie platforms nagaan en bestuur.