Hoe keer ek permanent dat programme op die agtergrond loop?

Het jy al ooit opgemerk dat selfs nadat jy 'n toepassing op jou slimfoon toegemaak het, dit steeds op die agtergrond loop, waardevolle batterylewe verteer en jou toestel vertraag? As jy moeg is vir hierdie ongerief, het ons 'n paar wenke om jou te help om programme permanent te keer om op die agtergrond te loop.

Eerstens, laat ons verstaan ​​wat dit beteken dat 'n toepassing op die agtergrond loop. Wanneer jy 'n toepassing op jou toestel oopmaak, bly dit aktief selfs wanneer jy na 'n ander toepassing oorskakel of jou skerm sluit. Dit laat programme toe om take uit te voer soos om kennisgewings te ontvang, data op te dateer of musiek te speel. Alhoewel dit nuttig kan wees vir sekere toepassings, kan dit ook jou battery leegmaak en jou toestel se werkverrigting beïnvloed.

Om te keer dat programme op die agtergrond loop, kan jy hierdie stappe volg:

1. Op Android-toestelle:

- Gaan na "Instellings" en kies "Toepassings" of "Toepassings."

- Kies die toepassing wat u wil bestuur en tik daarop.

- Soek die opsie "Battery" of "Battery-optimering".

– Kies “Moenie optimaliseer nie” of “Optimaliseer batterygebruik” en deaktiveer dit vir die gekose toepassing.

2. Op iOS-toestelle:

- Gaan na "Instellings" en kies "Algemeen."

- Tik op "Verfris agtergrondprogram."

- Deaktiveer die skakelskakelaar vir die toepassing wat u wil keer om op die agtergrond te loop.

Deur hierdie stappe te volg, kan jy voorkom dat programme op die agtergrond loop en jou toestel se hulpbronne bespaar. Hou egter in gedagte dat sommige toepassings dalk nog agtergrondaktiwiteit benodig om behoorlik te funksioneer, soos boodskap- of navigasietoepassings.

Vrae:

V: Sal dit hul funksionaliteit beïnvloed om te keer dat programme op die agtergrond loop?

A: In die meeste gevalle sal dit nie hul kernfunksies beïnvloed om programme te keer om op die agtergrond te loop nie. Sekere programme kan egter agtergrondaktiwiteit vereis vir spesifieke kenmerke om behoorlik te werk.

V: Kan ek keer dat alle toepassings gelyktydig op die agtergrond loop?

A: Ongelukkig is daar geen universele instelling om te keer dat alle toepassings gelyktydig op die agtergrond loop nie. Jy sal elke toepassing se agtergrondaktiwiteitinstellings individueel moet bestuur.

V: Sal dit my toestel se werkverrigting verbeter om te keer dat programme op die agtergrond loop?

A: Ja, om te keer dat onnodige programme op die agtergrond loop, kan jou toestel se werkverrigting verbeter deur hulpbrongebruik te verminder en geheue vry te maak.

Ten slotte, om beheer te neem oor watter toepassings op die agtergrond loop, kan jou slimfoonervaring aansienlik verbeter. Deur die stappe wat verskaf word te volg, kan jy permanent keer dat programme op die agtergrond loop, wat batterylewe bespaar en algehele werkverrigting verbeter.