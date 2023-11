Hoe algemeen is Guillain Barre na Shingrix-entstof?

In onlangse jare het die Shingrix-entstof gewild geword as 'n doeltreffende voorkomende maatreël teen gordelroos, 'n pynlike en aftakelende toestand wat deur die varicella-zoster-virus veroorsaak word. Kommer is egter geopper oor 'n moontlike verband tussen die Shingrix-entstof en Guillain Barre-sindroom (GBS), 'n seldsame neurologiese afwyking. Kom ons delf in die onderwerp en verken die feite.

GBS is 'n toestand waarin die liggaam se immuunstelsel die perifere senuwees verkeerdelik aanval, wat lei tot spierswakheid en, in ernstige gevalle, verlamming. Alhoewel die presiese oorsaak van GBS onbekend is, word dit dikwels voorafgegaan deur 'n infeksie, insluitend virale of bakteriële siektes. Alhoewel die risiko om GBS na enige inenting te ontwikkel uiters laag is, is dit waargeneem as 'n potensiële newe-effek van sommige entstowwe.

Volgens die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) word die voorkoms van GBS na die Shingrix-entstof geskat op ongeveer 1 tot 2 gevalle per miljoen dosisse toegedien. Hierdie risiko is veral laer as die risiko om GBS te ontwikkel na 'n natuurlike gordelroos infeksie, wat na raming ongeveer 1 uit 3,000 XNUMX gevalle is.

Vrae:

V: Wat is die simptome van Guillain Barre-sindroom?

A: Die simptome van GBS begin dikwels met swakheid en tinteling in die bene en kan tot spierswakheid of verlamming vorder. Dit kan ook die bolyf, gesig en asemhalingspiere beïnvloed.

V: Is die risiko van GBS dieselfde vir alle entstowwe?

A: Nee, die risiko van GBS wissel na gelang van die entstof. Sommige entstowwe, soos die seisoenale griep-entstof, is geassosieer met 'n effens verhoogde risiko van GBS, terwyl ander geen noemenswaardige assosiasie getoon het nie.

V: Moet ek bekommerd wees om die Shingrix-entstof te kry?

A: Die risiko om GBS te ontwikkel na die Shingrix-entstof is uiters laag. Die voordele van inenting in die voorkoming van gordelroos en die komplikasies daarvan oortref die potensiële risiko's verreweg. Dit is altyd raadsaam om met u gesondheidsorgverskaffer te konsulteer om 'n ingeligte besluit te neem gebaseer op u individuele gesondheidsomstandighede.

Ten slotte, hoewel daar 'n minimale risiko is om Guillain Barre-sindroom te ontwikkel na ontvangs van die Shingrix-entstof, is die voorkoms aansienlik laer in vergelyking met die risiko verbonde aan 'n natuurlike gordelroosinfeksie. Inenting bly 'n deurslaggewende hulpmiddel om gordelroos en die komplikasies daarvan te voorkom, en die voordele van die Shingrix-entstof weeg swaarder as die potensiële risiko's.