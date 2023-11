Hoe kan jy die verskil tussen 'n verkoue en COVID onderskei?

Aangesien die COVID-19-pandemie steeds gemeenskappe wêreldwyd raak, is dit van kardinale belang om te kan onderskei tussen gewone verkouesimptome en dié wat met die nuwe koronavirus geassosieer word. Alhoewel beide siektes 'n paar ooreenkomste deel, is daar belangrike verskille wat jou kan help om te bepaal of jy mediese hulp moet soek of bloot tuis moet bly en rus.

Wat is COVID-19?

COVID-19, kort vir koronavirussiekte 2019, is 'n aansteeklike siekte wat veroorsaak word deur die ernstige akute respiratoriese sindroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Dit versprei hoofsaaklik deur respiratoriese druppels wanneer 'n besmette persoon hoes, nies of praat.

Wat is die simptome van COVID-19?

COVID-19 simptome kan wissel van lig tot ernstig. Algemene tekens sluit in koors, hoes, kortasem, moegheid, lyfseer, seer keel en verlies aan smaak of reuk. In sommige gevalle kan individue ook gastroïntestinale simptome soos naarheid, braking of diarree ervaar.

Wat is die simptome van 'n gewone verkoue?

’n Verkoue het gewoonlik ligter simptome in vergelyking met COVID-19. Algemene verkouesimptome sluit in 'n loop- of toe neus, nies, seer keel, ligte hoes en soms 'n lae koors. Dit is belangrik om daarop te let dat verlies aan smaak of reuk nie algemeen met 'n verkoue geassosieer word nie.

Hoe kan jy onderskei tussen 'n verkoue en COVID-19?

Alhoewel dit uitdagend kan wees om tussen die twee te onderskei wat uitsluitlik op simptome gebaseer is, is daar 'n paar sleutelfaktore om te oorweeg. Eerstens is COVID-19-simptome geneig om ernstiger en langer te wees as dié van 'n gewone verkoue. Daarbenewens, as jy in noue kontak was met iemand wat positief getoets het vir COVID-19 of onlangs na 'n gebied met hoë infeksiesyfers gereis het, is dit noodsaaklik om vir die virus getoets te word.

Wanneer moet jy mediese hulp soek?

As jy ernstige simptome soos moeilike asemhaling, aanhoudende borspyn, verwarring of blouerige lippe of gesig ervaar, is dit noodsaaklik om onmiddellike mediese hulp te soek. Daarbenewens, as jy onseker is oor jou simptome of bekommernisse is, is dit altyd die beste om met 'n gesondheidswerker te konsulteer wat leiding kan gee op grond van jou spesifieke situasie.

Ten slotte, hoewel die gewone verkoue en COVID-19 sekere ooreenkomste kan deel, is daar duidelike verskille wat jou kan help om te bepaal watter siekte jy dalk ervaar. As jy onseker is of bekommernisse het, is dit altyd beter om versigtig te wees en mediese advies in te win. Bly ingelig, beoefen goeie higiëne en volg plaaslike gesondheidsriglyne om jouself en ander te beskerm tydens hierdie uitdagende tye.