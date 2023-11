Hoe kan ek weet watter toepassings my iPhone-battery leegmaak?

Is jy moeg daarvoor dat jou iPhone-battery vinniger doodgaan as wat jy verwag het? Vind jy jouself voortdurend op soek na 'n laaier? Wel, jy is nie alleen nie. Baie iPhone-gebruikers het dieselfde probleem, maar die goeie nuus is dat daar maniere is om te identifiseer watter toepassings jou battery leegmaak en die nodige stappe doen om die gebruik daarvan te optimaliseer.

Kontroleer batterygebruik:

Om te bepaal watter programme die meeste krag op jou iPhone verbruik, volg hierdie eenvoudige stappe:

1. Maak die "Instellings" -program op u iPhone oop.

2. Rollees af en tik op "Battery."

3. Hier sal jy 'n lys van toepassings en hul onderskeie batterygebruikpersentasies vind.

Verstaan ​​​​batterygebruik:

Dit is belangrik om die terme wat in die batterygebruik-afdeling gebruik word, te verstaan:

- Agtergrondaktiwiteit: Dit dui die hoeveelheid krag aan wat 'n toepassing verbruik terwyl dit op die agtergrond loop.

– Skerm op gebruik: Dit wys die krag wat deur 'n toepassing verbruik word terwyl dit aktief gebruik word met die skerm aan.

– Skermafgebruik: Dit verteenwoordig die krag wat deur 'n toepassing verbruik word terwyl dit op die agtergrond loop met die skerm af.

Neem aksie:

Sodra jy die programme geïdentifiseer het wat jou battery leegmaak, kan jy die volgende stappe neem om jou iPhone se batterylewe te optimaliseer:

– Beperk Agtergrond App Verfris: Gaan na "Instellings," dan "Algemeen," en kies "Agtergrond App Verfris." Deaktiveer hierdie kenmerk vir programme wat jy nie op die agtergrond hoef op te dateer nie.

– Pas Liggingdienste aan: Sommige toepassings gebruik GPS en liggingdienste oormatig, wat jou battery kan leegmaak. Gaan na "Instellings", dan "Privaatheid" en kies "Liggingdienste" om programtoestemmings te bestuur.

– Verminder stootkennisgewings: Onnodige stootkennisgewings kan ook bydra tot batteryafvoer. Gaan na "Instellings", dan "Kennisgewings" en pasmaak die instellings vir elke toepassing.

- Dateer toepassings op: Ontwikkelaars stel dikwels opdaterings vry om toepassingswerkverrigting en batterydoeltreffendheid te verbeter. Maak seker al jou programme is op datum.

Vrae:

V: Kan ek heeltemal keer dat 'n toepassing op die agtergrond loop?

A: Nee, iOS laat sekere noodsaaklike toepassings toe om op die agtergrond te loop, soos e-pos- en boodskaptoepassings.

V: Sal die deaktivering van agtergrondprogramverversing die toepassing se funksionaliteit beïnvloed?

A: Dit kan programopdaterings effens vertraag, maar dit sal nie kernfunksionaliteit beïnvloed nie.

V: Hoe gereeld moet ek my toepassings opdateer?

A: Dit word aanbeveel om jou programme gereeld op te dateer om voordeel te trek uit foutoplossings, sekuriteitregstellings en werkverrigtingverbeterings.

Deur hierdie stappe te volg en jou iPhone se batterygebruik te optimaliseer, kan jy langer batterylewe geniet en minder bekommer om voortdurend na 'n laaier te soek.