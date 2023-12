Hoe groot is die verlore in die ruimte-robot?

Hoe groot is die Lost in Space-robot?

The Lost in Space Robot, ook bekend as Robot B-9, is ’n ikoniese karakter uit die klassieke wetenskapfiksie-televisiereeks “Lost in Space”. Hierdie artikel het ten doel om die grootte en afmetings van die beroemde robot te verken, en bied insigte in sy fisiese voorkoms en die betekenis daarvan binne die vertoning. Deur navorsing en ontleding sal ons in die verskillende weergawes van die robot delf en lig werp op sy verskillende groottes regdeur die franchise.

Inleiding:

The Lost in Space Robot het gehore bekoor sedert sy debuut in 1965. Met sy kenmerkende ontwerp en onvergeetlike trefwoorde het die robot vinnig 'n gunsteling van aanhangers geword. Om die presiese grootte van die robot te bepaal, kan egter 'n bietjie uitdagend wees as gevolg van die verskillende iterasies en wysigings wat dit oor die jare ondergaan het. Kom ons begin op 'n reis om die afmetings van hierdie geliefde sci-fi karakter te ontdek.

Afmetings van die oorspronklike robot:

In die oorspronklike reeks het die Robot B-9 op 'n indrukwekkende hoogte van ongeveer 6 voet en 6 duim (198 cm) gestaan. Die ontwerp het 'n silindriese liggaam met 'n koniese kop, bedek met 'n deursigtige koepel. Die robot se arms was uittrekbaar, wat dit moontlik gemaak het om verskeie take uit te voer en met die vertoning se menslike karakters te kommunikeer. Die gewig daarvan bly egter onbekend, aangesien dit nooit eksplisiet in die reeks genoem is nie.

Wysigings en grootteveranderings:

Soos die "Lost in Space"-franchise oor die jare uitgebrei het, het die robot verskeie modifikasies ondergaan, wat gelei het tot veranderinge aan sy grootte. In die 1998-rolprentverwerking was die robot aansienlik groter, met 'n hoogte van ongeveer 10 voet (305 cm). Hierdie verandering het ten doel gehad om 'n meer imposante en visueel treffende teenwoordigheid op die groot skerm te verskaf.

In die 2018 Netflix-herlaai van "Lost in Space" het die robot nog 'n opknapping gekry. Hierdie keer is dit uitgebeeld as 'n nie-menslike uitheemse entiteit, wat van die oorspronklike ontwerp afwyk. Die grootte van die robot in die herlaai is merkbaar kleiner en staan ​​ongeveer 7 voet (213 cm) lank. Hierdie verandering is waarskynlik gemaak om te pas by die opgedateerde storielyn en visuele estetika van die moderne aanpassing.

Belangrikheid van die robot:

Dwarsdeur die "Lost in Space"-reeks het die Robot B-9 'n deurslaggewende rol in die Robinson-gesin se oorlewing gespeel. Dit het as 'n beskermer gedien, hulp verleen en dikwels die karakters uit gevaarlike situasies gered. Die robot se ikoniese trefwoord, "Gevaar, Will Robinson!" het diep ingeburger geraak in populêre kultuur, wat die betekenis daarvan in die program verder versterk.

vrae:

V: Is die Lost in Space Robot altyd deur 'n persoon in 'n kostuum uitgebeeld?

A: In die oorspronklike reeks is die robot inderdaad deur 'n akteur in 'n kostuum uitgebeeld. In die 1998-film en die 2018 Netflix-herlaai, is die robot egter geskep deur 'n kombinasie van praktiese effekte en CGI te gebruik.

V: Is daar enige amptelike replikas of modelle van die Lost in Space Robot beskikbaar om te koop?

A: Ja, daar is verskeie gelisensieerde replikas en modelle van die Lost in Space Robot beskikbaar om te koop. Dit wissel van klein versamelbare figure tot lewensgrootte replikas, wat aanhangers in staat stel om 'n stukkie van die ikoniese karakter te besit.

V: Hoe het die Lost in Space-robot gekommunikeer?

A: Die Robot B-9 het gekommunikeer deur 'n reeks piep-, fluitjies en gesintetiseerde stempatrone. Sy kenmerkende stem en manier van praat het een van sy mees herkenbare eienskappe geword.

Ten slotte, die Lost in Space Robot het grootteveranderinge en veranderinge ondergaan deur sy verskynings in verskillende aanpassings. Van sy oorspronklike 6 voet en 6 duim hoogte tot die groter weergawe in die 1998-film en die kleiner uitheemse-agtige uitbeelding in die 2018 Netflix-herlaai, het die robot se grootte gewissel. Ongeag sy afmetings, bly die robot 'n integrale deel van die "Lost in Space"-franchise, wat 'n onuitwisbare merk op wetenskapfiksiegeskiedenis laat.

Bronne:

– “Lost in Space” TV-reeks (1965–1968)

– “Lost in Space”-film (1998)

– “Lost in Space” Netflix-reeks (2018-hede)