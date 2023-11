Nuwe hotfixes vir World of Warcraft: veranderinge aan klasse, kerkers en PvP

November 15, 2023

klasse:

– Evoker: Die vermoëns Ebon Might and Close as Clutchmates trek nou behoorlik voordeel uit die 4-stuk-klasstelbonus van Aberrus. Die hoeveelheid veelsydigheid wat deur Shifting Sands toegestaan ​​word, is met 15% verminder om die spesialisasie teen ander te balanseer.

- Jagter: Jagter-troeteldieraanvalle skaal nou met wapenaanvalkrag, wat die skade van hul spesiale aanvalle verhoog. Kill Command, Bite, Claw, Smack, Flanking Strike, Froststorm Breath, en Burrow Attack-skade is met 32.5% verminder om te vergoed.

– Rogue: Outlaw Rogues kan nie meer Soulrip toepas sonder om gevegskade aan te rig nie.

- Warlock: Skade van Dimensional Rift sal nou vrees-effekte verbreek. Die kwessie wat veroorsaak het dat Malefic Impact nie die regte hoeveelheid kritieke stakingskans aan Hand van Gul'dan toestaan ​​nie, is opgelos.

Dragonriding:

- Ry saam passasierswelpies het nou korrekte animasie.

Kerkers en strooptogte:

– Amirdrassil: Die duur van Smoldering Ground-poele is verminder tot 2.5 minute op Raid Finder-probleme.

– Volcoross: Shadowstrike sal nie meer Subtlety Rogues in die lawa teleporteer nie.

– Antorus die Brandende Troon: Foul Steps sal nou behoorlik van spelers verdwyn nadat hulle die Eonar the Life-Binder-ontmoeting verslaan het.

– Dawn of the Infinite: Coalesced Time en Timestream Leech sal nou die beoogde Fisiese skade aandoen in plaas van Arcane skade.

– The Everbloom: Enraged Growth sal minder doeltreffendheid op spelers hê.

– Troon van die getye: Spelers kan nie meer siglynbevelvoerder Ulthok se Festering Shockwave nie.

items:

– Cataclysmic Signet Brand se selfskade-effek kan nie meer verdryf word nie.

– Die porseleinkrap-snuistery van Throne of the Tides sal nie meer vir nie-nagevegklasse val nie.

Speler teen Speler:

– Die Battleground Blitz-geveg sal nie meer vordering maak met die PvP-soektog “Proving in Battle” nie.

– Shaman wat Combatant I tydens Dragonflight Seisoen 3 bereik het, sal nou die Elite-mantel-voorkoms kry.

– Dissipline Priesters sal nou behoorlik Atonements uitbrei terwyl hulle die Trinity PvP-talent gebruik met die Guardians of the Dream 2-stuk-vlakstel.

Superblom:

– Die Emerald Bounty-lokasie vir Whisperbloom-planting sal nou te alle tye beskikbaar wees, nie net tydens die Superbloom nie.

Bron: Blizzard Entertainment

Vrae:

V: Is daar enige veranderinge aan klasse in World of Warcraft?

A: Ja, daar was verskeie veranderinge aan klasse, insluitend Evoker, Hunter, Rogue en Warlock.

V: Is daar enige veranderinge aan kerkers en strooptogte?

A: Ja, daar was veranderinge aan verskeie kerkers en strooptogte soos Amirdrassil, Antorus the Burning Throne en The Everbloom.

V: Is daar enige veranderinge aan items?

A: Ja, daar was veranderinge aan items, insluitend Cataclysmic Signet Brand en The Porcelain Crab snuistery.

V: Is daar enige veranderinge aan speler versus spelerinhoud?

A: Ja, daar was veranderinge aan speler-teenspeler-inhoud soos die Battleground Blitz-geveg en Elite-mantel-voorkoms vir Shaman.

V: Is daar enige veranderinge aan die Superbloom-geleentheid?

A: Ja, daar was veranderinge aan die Superbloom-geleentheid, insluitend die beskikbaarheid van die Emerald Bounty-lokasie vir Whisperbloom-planting.