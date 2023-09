Die transformasie van warm lug in drinkwater: 'n nuwe deurbraak in water-oes

Navorsers aan die Universiteit van Texas in Austin het aansienlike vordering gemaak in die strewe om 'n oplossing vir waterskaarste te skep. In hul jongste navorsing, gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences, het hulle 'n molekulêr-gemanipuleerde hidrogel ontwikkel wat in staat is om skoon drinkwater uit warm lug te onttrek deur slegs sonenergie te gebruik.

Die hidrogel laat water vinnig en doeltreffend uit die atmosfeer onttrek word, selfs in temperature so hoog as 104 grade Fahrenheit, wat dit geskik maak vir gebiede wat oormatige hitte en beperkte toegang tot skoon water ervaar. Met hierdie tegnologie sal individue water kan herwin bloot deur 'n toestel buite te plaas, sonder dat bykomende energieverbruik nodig is.

Die hidrogel kan tussen 3.5 en 7 kilogram water per kilogram jelmateriaal produseer, afhangende van humiditeitsvlakke. Wat hierdie navorsing onderskei, is die aanpasbaarheid van die hidrogel in mikrogels, wat die spoed en doeltreffendheid van wateropvang en vrystelling aansienlik verbeter. Deur die hidrogel in mikro-grootte deeltjies te omskep, het die navorsers 'n hoogs doeltreffende sorbens ontwikkel wat waterproduksie aansienlik kan verhoog deur verskeie daaglikse siklusse.

Om die tegnologie op te skaal is die volgende belangrike stap. Die navorsers beoog om hul bevindinge te omskep in 'n laekoste, draagbare oplossing vir die skep van skoon drinkwater wat wêreldwyd benut kan word. Hierdie ontwikkeling kan lewensveranderend wees vir bevolkings wat nie basiese toegang tot skoon water het nie, soos in Ethiopië, waar byna 60% van die bevolking hierdie uitdaging in die gesig staar.

Toekomstige planne vir die tegnologie sluit in die optimalisering van die ingenieurswese van die mikrogels om doeltreffendheid verder te verbeter. Die navorsers ondersoek ook die gebruik van organiese materiaal om produksiekoste te verminder. Daar bly egter uitdagings in die skaal van die absorpsiemiddelproduksie en die versekering van die produk se duursaamheid. Daarbenewens is pogings aan die gang om draagbare weergawes van die toestel vir verskeie toepassingscenario's te skep.

Hierdie deurbraak het die potensiaal om 'n baken van hoop te bied vir streke wat deur waterskaarste geraak word. Die vermoë om warm lug in drinkwater te verander met behulp van sonenergie bring ons een stap nader aan 'n volhoubare oplossing wat watertekortprobleme wêreldwyd kan verlig.

Bron:

Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe