Verken nuwe grense: hoëspoed-spoorprojekte regoor die Verenigde State

Die Biden-administrasie het onlangs 'n aansienlike belegging van $8.2 miljard aangekondig vir die ontwikkeling van hernieude passasierstreindiens in die Verenigde State. Onder die befondsde projekte is die verkenning van 'n hoëspoedspoorkorridor tussen Charlotte, Noord-Carolina, en Atlanta, Georgia.

Die voorgestelde hoëspoed-spoorlyn het ten doel om die groot suidoostelike stede te verbind, doeltreffende vervoer te verskaf en hul onderskeie lughawens te verbind. Aan die projek is $500,000 2019 toegeken vir uitvoerbaarheidstudies en roeteverkenning, wat voortbou op 'n vorige omgewingstudie wat in 6 deur die Georgia Department of Transportation voltooi is. Die beraamde koste van die hele projek wissel tussen $8 tot XNUMX miljard, met verdere besluite en dokumentasie wat nodig is vir diensplanne.

As dit besef word, sal die hoëspoed-spoorlyn potensiële stopplekke by sleutelplekke soos Greenville-Spartanburg Internasionale Lughawe, Augusta, en Athene, Georgia, skep. Die geprojekteerde reistyd op 'n elektriese trein word geskat op twee uur, terwyl 'n dieselaangedrewe trein twee uur en 45 minute sal neem.

Hierdie ambisieuse korridor tussen Charlotte en Atlanta is net een van 69 gange wat oor 44 state oorweeg word. Hierdie gange sluit roete-opgraderings, uitbreidings en potensiële nuwe hoëspoed-spoorprojekte in. President Joe Biden, onlangs in Las Vegas, het die befondsing vir 10 groot passasierspoorprojekte landwyd uitgelig. Hierdie projekte, insluitend hoëspoed-elektriese treinroetes wat uiteindelik Nevada en Kalifornië kan verbind, word gesien as deurslaggewende komponente van 'n herleefde spoornetwerk.

Terwyl die befondsing wat deur president Biden uitgelig is, nie die volle koste van al die projekte dek nie, poog die administrasie om projekvooruitsigte te bevorder deur federale en staatsvennootskapsprogramme. Ander treinprojekte wat befondsing ontvang, sluit in opgraderings aan swaar gereisde gange in Virginia en Noord-Carolina, met die doel om Richmond en Raleigh deur die "S-Line" te verbind.

Noord-Carolina, wat 12 voorgestelde korridors ingedien het, sal ook voordeel trek uit uitgebreide spoordiens. Befondsing is goedgekeur vir sewe van die voorgestelde projekte, wat elk $500,000 XNUMX ontvang het. Hierdie projekte sluit potensiële nuwe roetes na Asheville en Wilmington in, sowel as die uitbreiding van die staat se huidige staatsbefondsde diens, die Piedmont.

Die belegging in hoëspoed-spoorprojekte dui op 'n visioenêre benadering tot die modernisering van vervoerinfrastruktuur en die verskaffing van doeltreffende reisopsies regoor die Verenigde State. Die Biden-administrasie se verbintenis tot hierdie ontwikkelings is 'n belangrike stap in die rigting van 'n meer verbonde en volhoubare toekoms vir die land.