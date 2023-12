Tuisonderrig studente in Wall Township is verbied van skoolaktiwiteite

In 'n omstrede stap het die skoolraad van Wall Township in New Jersey 'n beleidsverandering goedgekeur wat tuisonderrig studente verhoed om aan skoolsport, klubs en ander buitemuurse aktiwiteite deel te neem. Hierdie besluit het terugslag veroorsaak van ouers en tuisonderrig kinders wat op 'n September-vergadering teen die beleidsverandering gestry het.

Die opkoms van tuisonderrig in New Jersey, veral tydens die COVID-19-pandemie, het gelei tot toenemende besprekings oor die insluiting van tuisonderrigstudente by openbare skoolaktiwiteite. Terwyl sommige state tuisonderrig studente toelaat om aan sport en ander interskole-aktiwiteite deel te neem, laat New Jersey hierdie besluit oor aan plaaslike skooldistrikte.

Die Wall Township-skoolraad het soortgelyke verbod op tuisonderrigstudente in naburige gemeenskappe aangehaal as 'n rede vir hul beleidsverandering. Geen kommentaar is egter deur skoolraadbeamptes oor hul besluit gelewer nie.

Beide die New Jersey Homeschool Association en die Home School Legal Defense Association het geweier om standpunt in te neem oor die Wall Township-skoolraad se besluit. Hulle het egter die hoop uitgespreek dat openbare skole maniere kan vind om meer inklusief te wees, terwyl die keuse om tuisonderrig te respekteer, gerespekteer word.

Kritici van die beleidsverandering voer aan dat dit uitsluitend is en dat tuisonderrig studente die geleentheid ontsê om aan aktiwiteite saam met hul publieke skoolmaats deel te neem. Hulle glo dat om tuisskolers toe te laat om by skoolaktiwiteite betrokke te raak, die potensiaal het om 'n sterker en veiliger gemeenskap te bevorder.

Die verbod op tuisonderrigstudente wat aan buitemuurse aktiwiteite deelneem, is ook in ander skooldistrikte in New Jersey, soos Middletown, geïmplementeer. Gemeenskapslede in Middletown was egter sterk in hul teenkanting teen die beleid en versoek die skoolraad om te heroorweeg.

Tuisonderrig het die afgelope paar jaar aansienlike groei ervaar, met die opsie wat selfs meer gewild geword het tydens die COVID-19-pandemie. In New Jersey het tuisonderwysinskrywings toegeneem sedert voor die pandemie, en ondanks die terugkeer van skole na normaal, gaan baie studente voort om tuisonderrig te kies.

Die onderwerp of tuisonderrig studente toegelaat moet word om aan openbare skoolaktiwiteite deel te neem, bly 'n omstrede kwessie, met verskillende menings oor die aangeleentheid. Uiteindelik is dit aan elke individuele skooldistrik om te besluit hoe hulle die insluiting van tuisonderrigstudente by buitemuurse aktiwiteite hanteer.