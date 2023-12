Onverwagte neigings kom na vore in bestaande huisverkope en -pryse

Opsomming: Onlangse data oor bestaande huisverkope en pryse onthul verrassende neigings in verskeie stede regoor die Verenigde State. Terwyl sommige gebiede aansienlike groei in beide tellings en pryse ervaar, staar ander dalings in die gesig. Hierdie artikel beklemtoon sommige van die mees noemenswaardige stede en die uiteenlopende tendense in hul huismarkte.

1. Toledo, OH: Toledo is boaan die lys met 'n merkwaardige toename van 14% in bestaande huisverkope jaar-tot-jaar. Boonop het die mediaan verkoopprys met 8.3% gestyg, wat die gemiddelde van 2017-2019 met 43.4% oortref het.

2. Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA: Ten spyte van 'n daling van 35.1% in bestaande huisverkope vergeleke met die gemiddelde van die afgelope drie jaar, sien Oxnard-Thousand Oaks-Ventura 'n verrassende 18% groei in mediaan verkoopprys jaar-oor -jaar.

3. Rochester, NY: Alhoewel bestaande huisverkope met 20.6% afgeneem het, het die mediaan verkoopprys in Rochester met 10.4% gestyg, wat 'n aansienlike 66.5% verhoging tot gevolg het in vergelyking met die gemiddelde van 2017-2019.

4. San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA: Te midde van 'n afname in die aantal bestaande huisverkope en mediaan verkoopprys, ervaar San Diego steeds 'n 11% jaar-tot-jaar groei in verkope en 'n 5.4% styging in pryse in vergelyking met die 2017-2019 gemiddeld.

5. Riverside-San Bernardino-Ontario, CA: Ten spyte van 'n 25.2% afname in bestaande huisverkope, sien die mediaan verkoopprys in die Riverside-San Bernardino-Ontario area 'n beskeie 2% groei, wat lei tot 'n 53.9% verhoging in vergelyking met die drie jaar gemiddeld.

Hierdie verrassende neigings in verskeie stede beklemtoon die uiteenlopende aard van die huismark en bied unieke geleenthede vir beide kopers en verkopers. Om hierdie gelokaliseerde neigings te verstaan, is noodsaaklik om ingeligte besluite in die eiendomsmark te neem. Of 'n stad groei of agteruitgang ervaar, dit is noodsaaklik om ingelig te bly oor die voortdurend veranderende landskap van huisverkope en pryse.