Kry jou laaste-minuut vakansie-inkopies klaar met hierdie ongelooflike aanbiedings

Opsomming: Die horlosie tik en 25 Desember is net om die draai. As jy nog nie jou vakansie-inkopies klaar gemaak het nie, moenie bekommerd wees nie, want ons het jou gedek. Kyk na hierdie fantastiese tegnologie- en speletjie-aanbiedings wat 'n onvergeetlike Kersgeskenk sal waarborg en jou 'n paar ernstige kontant sal spaar.

Humble Choice 1 jaar intekening by 'n steel

Bespaar $30 op 'n 12-maande-intekening op Humble Choice deur die promosiekode "HOLIDAY23" te gebruik. Vir slegs $99, sal jy toegang hê tot 'n maandelikse saamgestelde seleksie van rekenaarspeletjies, en geniet tot 20% afslag op bykomende aankope by die Humble Store. Nie net sal jy jouself trakteer op wonderlike speletjies nie, maar 5% van jou ledegeld gaan ook vir die ondersteuning van liefdadigheid.

Die Xbox Series X, 'n perfekte geskenk teen 'n onverbeterlike prys

Kry die Xbox Series X vir 'n ongelooflike $349, wat $150 van sy oorspronklike prys is. Best Buy, Target en Walmart bied steeds hierdie transaksie aan wat selfs beter is as wat ons tydens Black Friday en Cyber ​​​​Maandag gesien het. Maak net seker om te kyk of dit in voorraad in jou area is voordat jy die aankoop doen.

'n iPad teen 'n onverbeterlike prys

Vir diegene wat op soek is na 'n iPad-ervaring sonder om die bank te breek, is die 10.2″ 9de generasie-model beskikbaar vir slegs $249.99. Hierdie splinternuwe iPad bied groot waarde vir sy prys, veral as jy nie die nuutste kenmerke en verbeterings nodig het nie. Dit is 'n perfekte opsie vir diegene wat reeds Lightning-kabels het en dit nie as 'n hibriede skootrekenaar sal gebruik nie.

Gradeer jou klank op met Apple AirPods Pro

Best Buy en Amazon verkoop tans die 2de generasie Apple AirPods Pro met 'n USB Type-C-aansluiting vir slegs $199.99, wat jou $50 bespaar. Met die meer universele aansluiting hoef jy nie meer veelvuldige laaikabels vir jou toestelle rond te dra nie. Hierdie aanbod verseker dat jy jou AirPods Pro voor Kersfees sal ontvang sonder enige bykomende afleweringskoste.

'n Bekostigbare alternatief: 2de Gen AirPods

As u so min as moontlik wil spandeer, is die 2de generasie AirPods die perfekte keuse teen slegs $ 99.99. Hierdie AirPods werk naatloos met jou iPhone en bied onmiddellike paring, Siri-toegang en maklike beheerfunksies. Met 5 uur se luistertyd en 'n bykomende 24 uur met die laaikas, is dit 'n koste-effektiewe opsie vir musiekliefhebbers.

Geniet gesinstyd met die Splendor Board Game

Target en Amazon het die prys van die geliefde Splendor-bordspeletjie tot 'n bekostigbare $18.39 verlaag. Hierdie vinnige speletjie is geskik vir alle ervaringsvlakke en bied baie strategie sonder om oorweldigend te wees. Met 'n speeltyd van net 30 minute, is dit 'n uitstekende toevoeging tot gesinspeletjie-aande.

'n Squishy Pikachu Plush vir die feestelikhede

Die Squishmallow Pikachu 14″ Holiday Plush is 'n heerlike geskenk vir alle ouderdomme, met 'n pragtige Kersvaderhoed. Beskikbaar by Target vir $24.99, dit is die perfekte snoesige metgesel vir die vakansieseisoen.

Die PS5 Slim Console-bundel vir die speletjie-entoesiaste

Amazon bied die PS5 Slim Disc Edition Spider-Man 2 of Call of Duty: Modern Warfare 3-konsolebundel vir $499 aan. Dit is die ideale geskenk vir gamers wat gretig gewag het op die slanker, meer kompakte weergawe van die PlayStation 5.

Moenie uitmis op hierdie ongelooflike aanbiedings wat jou vakansie-inkopies 'n briesie sal maak nie. Tyd raak min, so maak gebruik van hierdie aanbiedinge en verseker die perfekte geskenke vir jou geliefdes voor dit te laat is.