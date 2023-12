Koue front bring koue weer na Sentraal-Florida

By

’n Onlangse weerverskynsel het ’n aansienlike daling in temperatuur na Sentraal-Florida meegebring, ná ’n kouefront wat Sondag deur die gebied gespoel het. Die voorheen reënerige en stormagtige toestande het plek gemaak vir koeler en droër lug, wat 'n flink begin vir die werksweek geskep het.

Gepaardgaande met 'n sterk noord- tot noordoostewind, met snelhede wat 10-15 mph bereik en rukwinde tot 25 mph, sal Maandag temperature in die 60's deur die middag sien. Ten spyte van meestal sonnige lug, sal die kwik sukkel om te styg, wat 'n merkbare koue in die lug bring.

Soos die nag tot vroeg Dinsdagoggend vorder, word verwag dat temperature verder sal daal. Gebiede naby of noordwes van I-4 sal temperature in die middel tot boonste 40's sien daal, terwyl die res van oos Sentraal-Florida temperature in die 50's sal ervaar.

Dinsdag sal die begin van 'n geleidelike verhittingstendens wees, namate sterk hoogdruk opbou en windrigting na aanland verskuif. Terwyl kusgebiede winderig sal bly, sal temperature tot die lae tot middel-70's klim. Bykomende wolke sal ook teenwoordig wees, wat bydra tot die algehele atmosferiese toestande.

As ons vorentoe kyk, kan Sentraal-Florida winderige weer vir die res van die week verwag, aangesien 'n versterkende hoogdrukstelsel na die noorde en 'n stilstaande front na die suide 'n stywe drukgradiënt skep. Verspreide buie sal ook na die gebied terugkeer, met reënbedekking wat teen Donderdag tot 30-40% sal toeneem en tot in die naweek voortduur.

Bly op hoogte van veranderende weerstoestande deur op ons nuusbrief in te teken en bygewerkte inligting direk in jou inkassie te ontvang.