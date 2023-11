Die opwinding begin: Steam Black Friday-verkope is hier!

Die gretig verwagte Steam Black Friday-verkope het amptelik begin, en bied spelers 'n weeklange ekstravaganza van ongelooflike aanbiedings op 'n wye verskeidenheid gewilde titels. Vanaf 6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, beloof die uitverkoping om 'n bederf te wees vir speletjie-entoesiaste regoor die wêreld. Hierdie langverwagte geleentheid duur tot XNUMX November, wat genoeg tyd bied vir spelers om hul gunsteling tydverdryf gedurende die komende vakansieseisoen te geniet.

Terwyl die volledige lys van afslagspeletjies eers bekend gemaak sal word wanneer die uitverkoping begin, het Steam ons 'n aanloklike blik gegee op wat om te verwag deur 'n opwindende lokprent wat 'n verskeidenheid speletjies vertoon wat aan die geleentheid deelneem. Die reeks is 'n indrukwekkende mengsel van geliefde klassieke en onlangse lokettreffers. Ouer juwele soos Terraria en Hunt: Showdown sal die kollig deel saam met nuwer vrystellings soos The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales en Starfield, wat 'n uiteenlopende reeks opsies vir elke speletjiesmaak beloof.

Met die onlangse bekendstelling van die uiters gesogte Steam Deck OLED, wat die belangstelling van handspeletjie-entoesiaste geprikkel het, kyk baie gretig na die verkoop vir moontlike afslag op speletjies wat met die gewilde toestel versoenbaar is. Daar is ook afwagting oor moontlike afslag op die toestel self, aangesien gamers daarna uitsien om hul spelervaring te verbeter met hierdie moderne handstelsel.

Die insluiting van nuwer titels, soos Like A Dragon: The Man Who Erased His Name en Call Of Duty: Modern Warfare 3, by die uitverkoping bly onseker. Vorige verkope het gemengde resultate vir onlangse vrystellings getoon, met sommige wat heeltemal uitgesluit is of minimale afslag ontvang het in vergelyking met ander titels. Afwagting is egter groot, want spelers wag gretig op die aankondiging van hierdie gesogte speletjies se beskikbaarheid en potensiële afslag.

Terwyl die speletjiegemeenskap die koms van die Steam Black Friday-verkope vier, vul opwinding die lug. Met aantreklike aanbiedings, afslag en 'n fantastiese reeks speletjies, stel hierdie geleentheid spelers in staat om hul biblioteke uit te brei en nuwe avonture te verken sonder om die bank te breek. Maak gereed om jou gunsteling titels te gryp en opwindende digitale reise aan te pak wat jou deur die vakansieseisoen en daarna sal vermaak!

Algemene vrae

1. Wanneer begin die Steam Black Friday-verkope?

Die Steam Black Friday-verkope begin vandag en skop af om 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. Hoe lank sal die Steam Black Friday-verkope duur?

Die uitverkoping duur presies een week en eindig op 28 November op dieselfde tyd wat dit begin het.

3. Watter speletjies kan ons verwag om te koop te sien?

Terwyl die volledige lys speletjies wat aan die uitverkoping deelneem eers bekend gemaak sal word wanneer dit begin, het 'n lokprent wat deur Steam vrygestel is 'n blik gegee op sommige ingesluit titels soos Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Man: Miles Morales, en Starfield.

4. Sal die Steam Deck OLED tydens die uitverkoping afslag kry?

Afslag op die Steam Deck OLED self is nie bevestig nie, maar baie spelers hoop op potensiële prysverlagings wat hul spelervaring sal verbeter.

5. Sal nuwer titels soos Like A Dragon: The Man Who Erased His Name en Call Of Duty: Modern Warfare 3 by die uitverkoping ingesluit word?

Dit bly onseker of nuwer titels deel van die uitverkoping sal wees, aangesien vorige verkope gemengde resultate vir onlangse vrystellings getoon het. Spelers wag egter gretig op enige aankondiging oor hul beskikbaarheid en potensiële afslag.