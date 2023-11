Ontdek jou jaar in musiek met Spotify Wrapped

Of jy nou op 'n reis van musikale verkenning was of troos gevind het in die bekende wysies van die verlede, Spotify was daar om die perfekte klankbaan vir jou jaar saam te stel. Nou, met die vrystelling van 2023 Spotify Wrapped, kan jy in die besonderhede van jou jaar in oorsig duik.

2023 Wrapped is 'n viering van die oomblikke wat jou jaar op Spotify bepaal het. Dit wys die topkunstenaars, liedjies, albums en poduitsendings wat by meer as 574 miljoen aanhangers wêreldwyd aanklank gevind het. Hierdie persoonlike gebruikerservaring is propvol selfs meer interaktiewe kenmerke, wat jou alles gee wat jy nodig het om jou jaar van luister te herdenk.

Om te begin, maak seker dat jou Spotify-toepassing op datum is. Toegang tot jou persoonlike Wrapped in die Spotify-selfoontoepassing vir iOS en Android. Vir die eerste keer ooit kan jy Wrapped ook vanaf enige blaaier bekyk deur Spotify.com/Wrapped te besoek.

Hier is 'n paar opwindende kenmerke wat jy van 2023 Spotify Wrapped kan verwag:

Ek in 2023:

Ontdek die stroomgewoontes wat jou musiekluister deur die jaar bepaal het. Onthul 'n unieke luisterkarakter wat aangepas is vir jou smaak en gewoontes op Spotify.

Sound Town:

Verken die stad wat die beste by jou luistervoorkeure en kunstenaarsaffiniteit pas. Maak kontak met die musiektonele wat die meeste by jou aanklank vind.

Top 5 genres:

Kry 'n visuele voorstelling van jou top vyf musiekgenres in 'n prettige toebroodjie-geïnspireerde ontwerp. Kyk hoe hierdie genres in jou luistergewoontes opgestapel is.

Top 5 kunstenaars:

Kry insig in die spesifieke maande toe jou luister vir elke kunstenaar 'n hoogtepunt bereik het. Teken 'n vollediger prentjie van jou jaar op Spotify en die kunstenaars wat bygedra het tot jou persoonlike klankbaan.

Jou kunstenaarsboodskappe:

Ontvang gepersonaliseerde boodskappe van jou topkunstenaars binne jou Wrapped-ervaring. Besoek die Wrapped-stroom om toegang tot videoboodskappe van duisende kunstenaars te kry, insluitend bekende name soos Taylor Swift, Bad Bunny, SZA en Jung Kook.

Spotify het ook vanjaar nuwe maniere bekendgestel om Wrapped te geniet. Die toegedraaide stroom op jou Spotify-tuisskerm bied 'n eenstopplek vir alles wat toegedraai is. Ontdek die beste van redaksionele snitlyste, kry toegang tot handelsware van jou topkunstenaars, bekyk konsertopsies naby jou, en nog baie meer.

Nooi ook vriende om 'n mengsel van jou topliedjies te skep deur die 2023 Wrapped Top Songs-filter te gebruik. Kombineer jou gunstelingsnitte in een gedeelde snitlys vir 'n samewerkende musiekervaring.

Om die viering nog meer opwindend te maak, het Spotify verrassende geleenthede en inisiatiewe regoor die wêreld beplan. Van Lil Yachty se vaarviering in Atlanta tot unieke haarsny in Indonesië, hierdie geleenthede bring Wrapped, kunstenaars, vennote en luistertendense op onverwagte maniere lewendig.

Boonop kan aanhangers spesiale Spotify Singles van kunstenaars wêreldwyd verwag, wat jou op 'n wêreldwye musikale reis neem. WonderWrapped keer terug met handelsware met beperkte uitgawes, wat aanhangers in staat stel om die kaarte te klim en deel te neem aan pret met Wrapped-tema. En vir sokkerliefhebbers, sal FC Barcelona-spelers deelneem aan 'n raaispeletjie van mekaar se Wrapped, wat aanhangers 'n kykie gee in hul musikale voorkeure.

Versoek jou topliedjies, delf in jou luistertendense, en omhels die magie van jou jaar in musiek met Spotify Wrapped. Vier die kunstenaars, genres en oomblikke wat jou jaar onvergeetlik gemaak het.

FAQ

V: Hoe kan ek toegang kry tot Spotify Wrapped?

A: Maak seker dat jy die nuutste weergawe van die Spotify-toepassing op jou mobiele toestel geïnstalleer het. Maak die toepassing oop en jy sal jou persoonlike Wrapped-ervaring op die tuisblad vind. Jy kan ook toegang verkry tot Wrapped vanaf enige webblaaier deur Spotify.com/Wrapped te besoek.

V: Kan ek my Spotify Wrapped met ander deel?

A: Absoluut! Spotify maak dit maklik om jou Wrapped-ervaring met vriende en sosiale netwerke te deel. Tik eenvoudig die Deel-knoppie binne die toepassing of gebruik die verskafde skakels wanneer u Wrapped op die web bekyk.

V: Is daar enige nuwe kenmerke in Spotify Wrapped hierdie jaar?

A: Ja, Spotify het verskeie nuwe kenmerke vir Wrapped 2023 bekendgestel. Verken "Me in 2023" vir 'n persoonlike luisterkarakter, ontdek jou Sound Town gebaseer op jou musiekvoorkeure, en geniet die visuele voorstelling van jou top vyf genres in die "Top". 5 Genres" kenmerk.

V: Kan ek na boodskappe van my gunsteling kunstenaars luister?

A: Ja, as deel van jou Wrapped-ervaring, sal jy boodskappe van een van jou topkunstenaars ontvang. Vir meer kunstenaarboodskappe, besoek die Wrapped-stroom waar jy videoboodskappe van duisende kunstenaars kan vind, insluitend gewilde name soos Taylor Swift, Bad Bunny en SZA.

V: Wat is Spotify-eiland en WonderWrapped?

A: Spotify-eiland is 'n interaktiewe ervaring waar aanhangers beperkte uitgawe handelsware kan kry wat deur hul persoonlike musieksmaak geïnspireer is. WonderWrapped is deel van Spotify-eiland en bied aan aanhangers die geleentheid om die kaarte te klim en aan spesiale Wrapped-tema-aktiwiteite deel te neem.

