Onstabiele weer word hierdie naweek vir Chicago-gebied voorspel

Nuwe voorspellingsmodelle dui daarop dat die Chicago-area die komende naweek wisselvallige weer sal ervaar, met 'n oorheersende fokus op reën eerder as sneeu soos aanvanklik voorspel is. Die jongste modellopies, wat deur die NBC 5 Storm-span gebruik word, het gelei tot 'n verskuiwing in verwagtinge, wat op 'n reëngedrewe gebeurtenis dui.

Voorheen het modelle 'n potensiële oorgang van reën na sneeu oor die naweek aangedui, met een model wat 'n swaar sneeuval voorstel en die ander wat na meer reën neig. Onlangse opdaterings toon egter 'n nouer belyning tussen die twee modelle, wat tot die gevolgtrekking kom dat die streek meestal reënval sal ondervind.

Die reënval sal na verwagting Saterdagoggend begin, met voorspellingsmodelle wat afwisselende swaar reënbuie dwarsdeur die gebied aandui. Teen Saterdagaand kan die reën minder wydverspreid raak, maar daar kan 'n moontlikheid wees van donderstormvorming in sentraal en suidelike Illinois. Hierdie storms kan selfs hul impak uitbrei na ver-suidelike gebiede van die NBC 5-kykgebied, insluitend LaSalle en Kankakee-graafskappe. Daar is ook 'n kans dat storms Noordwes-Indiana raak, hoewel dit te vroeg is om hul presiese ligging en impak akkuraat te voorspel.

Teen laat Saterdag en vroeg Sondagoggend sal die reën na verwagting oorgaan in sneeu. Beduidende sneeuvalophopings word egter nie tans verwag nie.

Terwyl die voorspelling onderhewig is aan verandering soos die naweek nader kom, moet inwoners van die Chicago-omgewing voorbereid wees op die moontlikheid van onstuimige weerstoestande, insluitend reën, donderstorms en 'n kort tydperk van sneeu. Om op hoogte te bly deur plaaslike weeropdaterings te monitor, sal noodsaaklik wees vir die beplanning van naweekaktiwiteite en die nodige voorsorgmaatreëls tref.