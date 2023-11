Nuwe kenmerke en veranderinge in Android 14 QPR2 Beta 1: 'n Omvattende oorsig

Android-entoesiaste het gretig die vrystelling van Android 14 QPR2 verwag, en tot almal se verbasing het Google sy eerste voorskou baie vroeër as verwag beskikbaar gestel. Terwyl toegewyde gebruikers die Beta 1-weergawe verken, kom ons neem 'n diep duik in die opwindende nuwe kenmerke en veranderinge wat ingestel is.

Begin met die gebruikerskoppelvlak, een van die noemenswaardige opdaterings is die aangepaste ikoon in die taakbalk. Nou kan gebruikers gerieflik toegang tot die toepassingrooster en soekfunksie, wat bo-aan verskyn, met net 'n enkele tik. Hierdie verbetering het ten doel om gebruikerservaring en navigasiedoeltreffendheid te verbeter.

Wat visuele opgraderings betref, stel Android 14 QPR2 Beta 1 'n meer verfynde volume-skuifbalk bekend, wat die Materiaal Jy-ontwerptaal omhels. Hierdie slanke en moderne skuifbalk integreer naatloos met die algehele estetiese, wat 'n verbeterde klankbeheerervaring vir gebruikers bied.

Boonop het Google verskeie kwessies aangespreek wat in die vorige weergawe, QPR1, aanwesig was. Die pakketbestuurder wat ineenstort terwyl sekere toepassings geïnstalleer word, is opgelos, wat 'n gladder installasieproses verseker. Gebruikers kan ook beter funksionaliteit verwag wanneer hulle terugvoer deur die Android Beta-terugvoer-toepassing indien, aangesien 'n fout reggestel is wat af en toe die indiening van terugvoer verhinder het. Verder is die probleem wat toestelle verhinder het om aan beskikbare 5G-netwerke te koppel, suksesvol opgelos.

Alhoewel daar opwindende nuwe kenmerke is om te verken, is dit noodsaaklik om bewus te wees van die bekende probleme in hierdie beta-weergawe. Sommige toepassings wat die metadata-element onkonvensioneel gebruik, kan installasieprobleme ondervind. Gebruikers kan ook die afwesigheid van haptiese terugvoer ervaar wanneer hulle hul toestel met hul vingerafdruk ontsluit. Vir Pixel Fold-toestelle kan 'n af en toe fout veroorsaak dat die binneskerm nie aanskakel nadat die toestel oopgevou is nie. Boonop kan die Assistent-in 'n oogopslag-legstuk moontlik weerinligting vir die verkeerde ligging met tussenposes vertoon.

Met Android 14 QPR2 Beta 1 gaan Google voort om die Android-ervaring te verfyn en te verbeter. Gebruikers kan uitsien na 'n meer intuïtiewe koppelvlak, verbeterde funksionaliteit en 'n magdom opwindende nuwe funksies. Maak seker dat u meer opdaterings dophou namate die ontwikkeling vorder.

FAQ

1. Wanneer sal Android 14 QPR2 vrygestel word?

Die presiese vrystellingsdatum vir die stabiele weergawe van Android 14 QPR2 is nog nie aangekondig nie. Die beskikbaarheid van die beta-weergawe dui egter daarop dat die stabiele vrystelling in die nabye toekoms kan kom.

2. Kan ek Android 14 QPR2 Beta 1 op my toestel installeer?

Android 14 QPR2 Beta 1 is tans versoenbaar met Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet en Pixel Fold. As jy een van hierdie toestelle besit, kan jy 'n stap-vir-stap-gids volg om die beta-weergawe te installeer.

3. Wat is sommige van die kwessies wat opgelos is in Android 14 QPR2 Beta 1?

Sommige van die kwessies wat opgelos is, sluit in die herstel van die pakketbestuurder-ongeluk tydens programinstallasie, die oplossing van 'n fout wat die indiening van terugvoer verhoed het, en die aanspreek van die probleem van toestelle wat nie aan 5G-netwerke koppel wanneer dit beskikbaar is nie.

4. Wat is die bekende probleme in Android 14 QPR2 Beta 1?

Die bekende probleme in hierdie beta-weergawe sluit in installasieprobleme met toepassings wat die metadata-element onkonvensioneel gebruik, die afwesigheid van haptiese terugvoer wanneer die toestel met vingerafdruk ontsluit word, die binneskerm wat nie aangeskakel word nadat Pixel Fold-toestelle oopgevou is nie, en af ​​en toe verkeerde weerinligting vertoon deur die Assistant At a Glance-legstuk.

