PUBG Mobile Update 2.8: Opwindende veranderinge en verbeterings wag

Die jongste aflewering van PUBG Mobile, weergawe 2.8, gaan 'n paar opwindende veranderinge en verbeterings aan die spelervaring meebring. Van opgeknapte vuurwapens tot die bekendstelling van 'n nuwe nabygevegswapen, hierdie opdatering beloof om die slagvelde vir spelers regoor die wêreld op te kikker.

Een van die belangrikste kenmerke van die opdatering is die opknapping van sekere vuurwapens en aanhegsels. Die Famas ontvang 'n vars 3D-model en opgeknapte statistieke, wat dit 'n formidabele wapen maak wat eksklusief as 'n Air Drop-item beskikbaar is. Intussen sal die AUG nie meer 'n Air Drop-wapen wees nie, wat vereis dat spelers dit op die kaart moet soek. Hierdie veranderinge bied spelers 'n interessante keuse tussen die AUG en die M416.

Stel die Dolk bekend, 'n nuwe nabygevegwapen wat op alle kaarte beskikbaar is. Deur dit toe te rus, ontsluit nuwe animasies vir greepbewegings en aanvalle, saam met spesiale byvoordele in tema-modusse. Die Dagger gee groter skade aan PvE-vyande, insluitend dié wat in die Metro Royale-modus teëgekom word.

Aanhangers van die ACE32 sal bly wees om te weet dat hul ervaring met hierdie vuurwapen in die opdatering verbeter is. Die horisontale terugslag is verminder, en die vuuranimasie is verfyn, wat 'n gladder en meer stabiele skietervaring tot gevolg het.

Die Tactical Gunpowder Tool-aanhangsel maak sy debuut, wat meer diepte by die gevegstrategie voeg. Boute wat met buskruit aangebring is, sal nou 'n vertraagde ontploffing by impak veroorsaak, wat spelers die geleentheid bied om hul vyande kreatief uit te skakel.

Kommunikasie is noodsaaklik in PUBG Mobile, en die opdatering stel 'n slim stemmerkfunksie bekend. Wanneer dit geaktiveer is, kondig die stelsel mondelings die naam van 'n gemerkte ligging aan, wat spankoördinasie verbeter. Die ligginginligting word ook as 'n teksboodskap in die klets gestuur, wat naatlose kommunikasie tussen groeplede verseker.

Wat aanpassing betref, kan spelers nou kies om toeskouende metgeselle tydens wedstryde sigbaar of versteek te hê. Hierdie opsie laat spelers toe om hul ervaring aan te pas by hul voorkeure, of dit nou gefokusde gevegte of interaktiewe kommunikasie is.

Met al hierdie opwindende veranderinge, bring PUBG Mobile Update 2.8 vars opwinding en innoverende kenmerke na die slagvelde. Van opgeknapte vuurwapens tot die bekendstelling van die Dolk en die Tactical Gunpowder Tool, spelers kan 'n meeslepende en boeiende spelervaring verwag. Dus, dateer die speletjie op, duik in die nuwe kenmerke en begin met aksiebelaaide avonture in die wêreld van PUBG Mobile.

