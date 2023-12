Denon HEOS-stelsel voeg nuwe kenmerke by, neem Sonos aan

In 'n poging om Sonos mee te ding, het Denon HEOS 'n reeks nuwe kenmerke aan sy multi-kamer draadlose klankstelsel bekendgestel. Die opdatering, beskikbaar vanaf 14 Desember, bring baie verwagte toevoegings soos universele soektog en verbeterde navigasie.

Denon HEOS, saam met sy moedermaatskappy Masimo, wat Marantz, Polk Audio, Definitive Technology en Bowers & Wilkins insluit, het die gebruikerskoppelvlak opgeknap om 'n meer intuïtiewe en moderne ervaring te bied. Met 'n aanhoudende Speel Nou-area aan die onderkant van die skerm en 'n opgeknapte tuisskerm, bied Denon HEOS nou direkte toegang tot onlangs gespeelde snitte, gunstelingmusiek en voorkeurmusiekdienste.

Een opvallende kenmerk is die bekendstelling van universele soektog, 'n kenmerk wat voorheen eksklusief aan Sonos was. In plaas daarvan om 'n spesifieke musiekdiens te kies voordat hulle soek, kan gebruikers nou hul soekterme invoer en passings ontvang van alle dienste wat aan die HEOS-toepassing gekoppel is.

Wat luidsprekerversoenbaarheid betref, ondersteun Denon HEOS nou tot 64 produkte, wat Sonos se kapasiteit van 32 verdubbel.

Hierdie opdaterings posisioneer Denon HEOS as 'n sterk mededinger teen Sonos, en bied uiteindelik gebruikers kenmerke wat voorheen nie beskikbaar was nie. Of jy nou 'n Denon HEOS-gebruiker is of dit oorweeg om die wêreld van multi-kamer klankstelsels aan te durf, die nuutste verbeterings sal sekerlik jou luisterervaring verbeter.

