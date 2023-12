Nuwe helikopterregulasies stel uitdagings vir Mount Rushmore-toerisme in

Mount Rushmore, 'n gewilde toeristebestemming in die Black Hills, sal volgende jaar 'n aansienlike afname in helikoptertoere sien, as gevolg van nuwe regulasies wat deur die Nasionale Park-lugtoerbestuurswet ingestel is. Die wet het ten doel om die rustigheid van die gebied rondom die ikoniese monument te bewaar.

Mark Schlaefli, eienaar en president van Rushmore Helicopters Inc., het sy kommer uitgespreek oor die impak van hierdie regulasies op sy besigheid. In 'n poging om die kwessie aan te spreek, het hy na Washington DC gereis, teen die besluit betoog en 'n oplossing gesoek. Volgens Schlaefli stel sy helikoptertoere die gebied minimale ontwrigting en werk hy in samewerking met die parke en inwoners.

Indien die regulasies egter nie omgekeer word nie, het Schlaefli verklaar dat hy alternatiewe roetes vir sy besigheid sal verken. Hy het nietemin 'n aansienlike finansiële verlies van byna $4 miljoen vir Rushmore Helicopters Inc. voorspel as gevolg van die verminderde vlugte.

Terwyl die nuwe regulasies daarop gemik is om die rustigheid van Mount Rushmore te beskerm, het dit kommer uitgespreek onder toerbesigheidseienaars wat op toerisme staatmaak vir hul bestaan. Die beperkings op helikoptertoere beperk toegang vir besoekers wat 'n unieke perspektief van die monument van bo af soek.

Hierdie ontwikkeling stel uitdagings vir die toerismebedryf in die Black Hills, aangesien Mount Rushmore 'n groot trekpleister vir besoekers van regoor die wêreld is. Die afname in helikoptertoere kan die algehele ervaring en opsies wat vir toeriste beskikbaar is, beïnvloed. Gevolglik sal plaaslike besighede en toeriste-owerhede alternatiewe maniere moet vind om die besoekerservaring te verbeter en aan te hou om toeriste na die streek te lok.

Ten slotte, die nuwe regulasies wat op helikoptertoere naby Mount Rushmore ingestel is, stel uitdagings vir beide toeroperateurs en toeriste. Die balansering van die bewaring van die gebied se natuurlike skoonheid met die ekonomiese voordele van toerisme sal deurslaggewend wees om 'n volhoubare oplossing te vind wat alle betrokkenes bevredig.