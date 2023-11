Nuwe veranderinge kom aan Warner Bros. Discovery-stroomdiens

Warner Bros. Discovery het onlangs veranderinge aangekondig wat sy advertensievrye intekenare sal raak, insluitend diegene wat by die plan van HBO Max ingeskryf is. Die stroomdiens, Max, sal sommige kenmerke van sy standaard advertensievrye plan verwyder, soos 4K-stroming en HDR. In plaas daarvan sal standaard-advertensievrye intekenare net toegang hê om hul gunstelingprogramme en -flieks in Full HD-resolusie te kyk.

Die nuwe veranderinge is weerspieël in die bygewerkte Standaard-advertensievrye plan op Max se platform. As gebruikers wil voortgaan om 4K- en HDR-stroming te geniet, sal hulle moet opgradeer na die "Ultimate"-vlak, wat teen 'n koste van $19.99 per maand of $199.99 per jaar kos.

Warner Bros. Discovery het voorheen sy advertensievrye intekenare in kennis gestel van hierdie naderende veranderinge. As deel van die herhandel na Max, is verouderde HBO Max-advertensievrye intekenare aanvanklik die geleentheid gebied om sekere byvoordele, soos 4K-stroming, vir ten minste ses maande te behou. Vanaf volgende maand sal hierdie byvoordele egter gestaak word vir die standaard advertensievrye plan.

Benewens die vermindering van toegang tot 4K-stroming, sal die stroomdiens ook die aantal toestelle wat gelyktydig vanaf die diens kan stroom tot twee beperk, van drie af. Vanlyn aflaaie, wat tans advertensievrye klante toelaat om 30 programme of flieks op ondersteunde toestelle af te laai om vanlyn te kyk, sal egter onaangeraak bly.

Warner Bros. Discovery se besluit om hierdie veranderinge aan te bring, word as 'n kostebesnoeiende maatreël beskou. Alhoewel Max nie onlangs sy prys verhoog het nie, het die diens inhoud geleidelik deur die jaar verwyder.

Hierdie veranderinge kan sommige gebruikers teleurstel wat die uitgebreide keuse en goed saamgestelde keuses wat Max aangebied het, waardeer het. Dit moet nog gesien word hoe dit die algehele stroomervaring sal beïnvloed vir rolprent- en TV-liefhebbers wat lojaal aan die diens was.

Algemene vrae (FAQ)

Sal die veranderinge alle Warner Bros. Discovery-stroomintekenare raak?

Nee, hierdie veranderinge sal slegs advertensievrye intekenare beïnvloed, insluitend diegene wat in die plan van HBO Max was.

Kan standaard-advertensievrye intekenare steeds programme en flieks kyk?

Ja, standaard-advertensievrye intekenare sal steeds toegang tot hul gunstelingprogramme en -flieks hê, maar die stroomkwaliteit sal beperk word tot Full HD-resolusie.

Kan intekenare steeds 4K- en HDR-stroming geniet?

Nee, intekenare wat 4K- en HDR-stroming wil geniet, sal moet opgradeer na die "Ultimate"-vlak, wat teen 'n bykomende koste kom.

Watter ander veranderinge word geïmplementeer?

Benewens die verlies van 4K- en HDR-stroming, sal Warner Bros. Discovery ook die aantal toestelle wat gelyktydig vanaf die diens kan stroom na twee verminder, van drie af.

Sal vanlyn aflaaie geraak word?

Nee, vanlyn aflaaie sal onaangeraak bly. Advertensievrye klante sal steeds 30 programme of flieks op ondersteunde toestelle kan aflaai om vanlyn te kyk.