Hawked: 'n belowende nuwe avontuur wag

Is jy gereed om 'n opwindende reis aan te pak vol opwindende aksie en ongekende skatte? Maak jouself gereed, want Hawked kom op 30 November na Steam Early Access! Ontwikkel deur MY.GAMES, hierdie derdepersoon-ekstraksieskieter beloof 'n meeslepende spelervaring wat jou op die punt van jou stoel sal hou.

In Hawked sal spelers die geleentheid kry om met mede-avonturiers saam te werk terwyl hulle 'n lewendige en enigmatiese eiland navigeer. Met elke draai en draai wag opwindende uitdagings en geleenthede. Van die oplos van ingewikkelde raaisels tot die aangrypende gevegte teen formidabele vyande, elke tree wat jy gee, bring jou nader aan die ontbloot van kosbare buit en skatte.

Neem deel aan die nuut aangekondigde Renegade Rally-veldtog en begin hierdie epiese avontuur saam met jou vriende. Deur by die veldtog aan te sluit, staan ​​jy nie net 'n kans om opwindende belonings te verdien nie, maar kry jy ook die geleentheid om spesiale pryse te wen wat 'n leeftydvoorraad van premium geldeenheid insluit. Stel jou voor al die moontlikhede wat op jou wag terwyl jy die uitgestrekte landskappe van Hawked verken en die boeiende spelmeganika daarvan geniet.

Terwyl die Steam Early Access-weergawe van Hawked net om die draai is, sal konsolespelers tot vroeg in 2024 moet wag om deel te neem aan die opwindende aksie. Maar wees verseker, die wag sal die moeite werd wees! Die ontwikkelaars is toegewyd om die beste spelervaring moontlik te lewer, om te verseker dat elke platform 'n naatlose en gepoleerde vrystelling ontvang.

Maak dus gereed, versamel jou vriende en berei voor vir 'n onvergeetlike avontuur soos geen ander nie. Hawked gaan die genre herdefinieer met sy opwindende spel, meesleurende wêreld en boeiende storielyn. Sal jy die oproep beantwoord en 'n legendariese ontdekkingsreisiger word? Die keuse is joune.

Bron: MY.SPELETJIES

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is Hawked?

A: Hawked is 'n derdepersoon-onttrekkingsskieter wat deur MY.GAMES ontwikkel is, en bied 'n opwindende spelervaring waar spelers saamspan om 'n lewendige eiland te verken, raaisels op te los, vyande te verslaan en waardevolle buit en skatte te ontdek.

V: Wanneer sal Hawked op Steam Early Access beskikbaar wees?

A: Hawked sal vanaf 30 November beskikbaar wees op Steam Early Access.

V: Wanneer sal Hawked op konsoles vrygestel word?

A: Die konsolevrystelling van Hawked word vroeg in 2024 verwag.

V: Wat is die Renegade Rally-veldtog?

A: Die Renegade Rally-veldtog is 'n promosiegeleentheid in Hawked waar spelers kan inskryf om belonings te ontvang en 'n kans te hê om spesiale pryse te wen, insluitend 'n leeftydvoorraad van premium geldeenheid.

V: Kan ek Hawked saam met my vriende speel?

A: Ja, Hawked bied 'n samewerkende multispeler-funksie wat jou toelaat om met ander spelers saam te span en saam die avontuur aan te pak.