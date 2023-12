UNC veg UConn-grootte, vind hoop in Ingram se Buzzer Beater

Opsomming: Ten spyte van die gesukkel teen UConn se groottevoordeel in die eerste helfte, kom Harrison Ingram van UNC in met 'n gonsende driedrukker om die agterstand met rustyd tot vyf punte te verminder. Nou kyk die Tar Heels na een van Ingram se spanmaats, RJ Davis, om in die tweede helfte op te tree en hulle nader aan die oorwinning te bring.

In 'n wedstryd wat gekenmerk is deur UConn se dominante grootte, het UNC se Armando Bacot verskeie uitdagings van die Huskies se toringhoë spelers in die gesig gestaar, veral 7'2″ Donovan Clingan. Bacot het daarin geslaag om foute te maak en by die vrygooilyn uit te kom, maar sy skootkeuse het nie presiesheid gehad nie, wat gelei het tot verspeelde geleenthede vir terugslae en punte. Ongelukkig het sy frustrasie die beste van hom gekry toe hy sterk gereageer het op 'n terugslag-vrygooi, wat gelei het tot 'n tegniese fout wat teen hom opgeroep is.

Die penalisering van Bacot se emosionele reaksie het nie goed by die meeste kykers gepas nie, aangesien sy rebound en dunk die momentum vir die Tar Heels 'n oomblik teruggesteel het, net om deur die skeidsregter se besluit omgekeer te word. Die agtpunt-tekort het gebly, en dit het gelyk of UNC besig was om te spiraal.

Die getye het egter in die laaste sekondes van die helfte gedraai toe die bal sy weg gevind het na die Stanford-oorskakelaar Harrison Ingram. Ingram, wat bekend is as koel onder druk, het rustig 'n driedrukker laat sak toe die klok nul geslaan het, wat die agterstand tot 'n meer hanteerbare vyf punte verminder het.

UNC gaan rustyd agter, maar voel optimisties dat hulle 'n terugkeer teen die verdedigende kampioene kan maak. Hulle weet hulle het een van hul spanmaats, soos RJ Davis, nodig om op te tree en in die tweede helfte beheer te neem om hulle nader aan die oorwinning te bring.

Die Tar Heels bly vasberade en streef aktief na 'n 5-ster-wag om hul rooster te versterk. Die soektog na toptalent duur voort, aangesien UNC poog om hul mededingende voorsprong in die kollege-basketballandskap te handhaaf.