Identiteitsdiefstalwaarskuwing: 23andMe Hack ontbloot miljoene gebruikersprofiele

Opsomming: 'n Onlangse kuberaanval het gelei tot die kompromie van ongeveer sewe miljoen gebruikersprofiele van die genetiese toetsfirma 23andMe. Die oortreding, wat sowat 0.1% (14,000 5.5) van die maatskappy se gebruikersrekeninge geraak het, het kuberkrakers toegelaat om toegang te verkry tot sensitiewe inligting soos herkomsverslae, poskodes en geboortejare. Die kuberkrakers het ook die DNA-verwante-kenmerk geteiken, met toegang tot ongeveer 1.4 miljoen profiele en 'n subset van stamboominligting vir 23 miljoen DNA-verwante profiele. Die oortreding dui op nog 'n geval van groot Amerikaanse korporasies wat die slagoffer van kuberkrakers word, met die werklike aantal geaffekteerde individue wat aanvanklike verslae ver oortref het. Die kuberkrakers het 'n tegniek gebruik wat bekend staan ​​as geloofsaanvulling, deur hergebruikte gebruikersname en wagwoorde van ander webwerwe gebruik om ongemagtigde toegang tot XNUMXandMe-kliëntrekeninge te verkry.

In reaksie op die aanval het 23andMe 'n deeglike ondersoek met die hulp van eksterne forensiese deskundiges gedoen. Hulle is nou in die proses om geaffekteerde kliënte in kennis te stel soos deur die wet vereis. Om datasekuriteitsmaatreëls te verbeter, het die maatskappy verskeie proaktiewe stappe geneem, insluitend die opdrag van alle bestaande kliënte om hul wagwoorde terug te stel en die implementering van tweestap-verifikasie vir beide nuwe en bestaande kliënte.

Die oortreding wys die voortdurende risiko's en uitdagings wat in die digitale era in die gesig gestaar word, waar persoonlike data toenemend kwesbaar is vir uitbuiting deur kubermisdadigers. Soos tegnologie vorder, moet individue en organisasies waaksaam bly om sensitiewe inligting te beskerm. Hierdie voorval dien as 'n herinnering vir gebruikers om gereeld hul wagwoorde op te dateer, te vermy om dit oor verskeie platforms te hergebruik, en bykomende sekuriteitsmaatreëls soos tweestap-verifikasie moontlik te maak, waar moontlik.

Dit is van kardinale belang vir maatskappye om voortdurend te belê in robuuste kuberveiligheidsmaatreëls, die gebruik van die nuutste tegnologieë en die aanvaarding van beste praktyke om die risiko van ongemagtigde toegang en data-oortredings te verminder. Deur gebruikersprivaatheid en datasekuriteit te prioritiseer, kan organisasies die vertroue van hul kliënte behou en die immer-ontwikkelende bedreigingslandskap effektief teëwerk.