Nuwe Amerikaanse visumhernuwingsprogram sluit afhanklikes uit, wat besighede teleurgesteld laat

Opsomming: Duisende Indiese werkpermithouers in die Verenigde State sal hul visums kan hernu sonder om die land te verlaat, danksy 'n nuwe loodsprogram wat daarop gemik is om die hernuwingsproses vir H-1B-visums te stroomlyn. Die program sal egter net van toepassing wees op hoof-H-1B-visumhouers en sluit hul afhanklikes uit, wat kommer veroorsaak het onder diegene met gesinne in Amerika. Alhoewel dit as 'n positiewe stap vir individuele werknemers beskou word, pleit sake-organisasies en hul lede vir 'n breër omvang in die toekoms, en vra spesifiek vir die insluiting van H-4-afhanklikes. Die staatsdepartement beplan om 20,000 XNUMX visums uit te reik aan buitelandse burgers wat reeds binne die land is oor 'n tydperk van drie maande wat in Desember begin.

Die nuwe loodsprogram wat werkpermithouers toelaat om hul visums te hernu terwyl hulle in die VSA bly, is beslis 'n stap in die regte rigting vir duisende Indiese professionele persone. Die uitsluiting van afhanklikes van die hernuwingsprogram het egter baie besighede teleurgesteld en bekommerd oor hul werknemers met gesinne gelaat.

Die besluit van die Staatsdepartement om slegs hoof-H-1B-visumhouers by die loodsprogram in te sluit, het 'n oproep vir 'n breër omvang in die toekoms laat ontstaan. Sakeorganisasies en hul lede doen 'n beroep op die Staatsdepartement om dit te oorweeg om H-4-afhanklikes in te sluit, aangesien dit uitbrei of oorgaan na 'n permanente inisiatief.

Die loodsprogram is in Februarie voorgestel en formeel aangekondig in September tydens die Indiese premier Narendra Modi se besoek aan die VSA. Onder die huidige stelsel moet visumhouers gemiddeld 130 dae of 6-8 weke wag vir 'n visum-afspraak in hul eie land, wat internasionale reis moeilik maak sonder om die visum elke drie jaar te hernu.

Met die nuwe program beplan die Staatsdepartement om 20,000 XNUMX visums uit te reik aan buitelandse burgers wat reeds in die VSA is oor 'n tydperk van drie maande, wat in Desember begin. Die meerderheid van hierdie visums sal aan Indiese burgers toegestaan ​​word, gegewe hul status as die grootste geskoolde groep werkers in die Verenigde State.

Die doel van die program is om die visumhernuwingsproses vir Indiese reisigers te bespoedig, sodat hulle vinniger afsprake kan kry en die behoefte om terug te reis na Indië of elders vir 'n visum-afspraak te vermy. Dit sal ook hulpbronne vir Amerikaanse missies in Indië vrystel, aangesien hulle meer kan fokus op die verwerking van nuwe visumaansoeke.

Terwyl die huidige loodsprogram 'n mate van verligting bied vir individuele H-1B-visumhouers, beklemtoon die kommer wat deur besighede geopper word die behoefte aan 'n meer inklusiewe benadering wat ook die welstand van afhanklikes in ag neem. Slegs tyd sal leer of die loodsprogram sal ontwikkel om aan hierdie eise in die toekoms te voldoen.