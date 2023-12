Netflix voeg GTA Trilogy by sy speletjiebiblioteek

Netflix het 'n beduidende toevoeging tot sy speletjie-afdeling gemaak deur drie ikoniese titels uit die Grand Theft Auto-reeks te bekom. Vanaf vandag sal Netflix-intekenare toegang hê tot GTA 3, Vice City en San Andreas in hul mobiele weergawe van die Definitive Edition. Hierdie stap kom as deel van Netflix se plan om sy speletjieaanbod uit te brei en in die groeiende vraag van spelers te voorsien.

Terwyl Rockstar voorheen hierdie speletjies aan 'n beperkte aantal GTA+-lede aangebied het, het Netflix dit nou sonder bykomende koste aan al sy standaard-intekenare beskikbaar gestel. Dit is ongetwyfeld 'n opwindende geleentheid vir aanhangers om hierdie klassieke speletjies te herbesoek en die nostalgie wat verband hou met Liberty City, Vice City en San Andreas te herleef.

Die toevoeging van hierdie speletjies is nie net 'n lekkerny vir bestaande Netflix-intekenare nie, maar ook 'n slim stap om nuwe gebruikers na die platform te lok. Met die insluiting van die uiters gewilde GTA-trilogie, demonstreer Netflix sy verbintenis om 'n toenemend diverse spelervaring te bied.

Verder is hierdie uitbreiding net die begin vir Netflix Games. Die platform het planne om meer speletjietitels in te sluit, insluitend eksklusiewe speletjies soos Hades, wat in 2024 vir iOS vrygestel sal word, en ander bekroonde speletjies soos Death's Door en Katana Zero. Hierdie geleidelike uitbreiding van Netflix se speletjie-biblioteek beloof 'n blink toekoms vir speletjie-entoesiaste op die platform.

Om toegang tot die Netflix-speletjies te kry, kan gebruikers eenvoudig by hul Netflix-rekening aanmeld deur die Netflix-toepassing, Apple se App Store of die Google Play Winkel. Hulle benodig 'n aktiewe Netflix-intekening en 'n iPhone met iOS 16.0 of later en 'n A12-skyfie of 'n Android-slimfoon.

Dus, of jy nou 'n aanhanger is van Vice City se Miami-atmosfeer, GTA 3 se New York-omgewing, of San Andreas se Los Angeles-agtergrond, hierdie opdatering van Netflix sal verseker ure se vermaak en nostalgiese oomblikke verskaf.