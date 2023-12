Cyberpunk 2077-aanhangers sien ooreenkomste tussen GTA 6 en hul gunsteling-speletjie

In 'n verrassende wending van gebeure het Cyberpunk 2077-aanhangers kennis geneem van ooreenkomste tussen die nuut vrygestelde Grand Theft Auto 6-sleepwa en hul geliefde speletjie. Die GTA 6-sleepwa, wat 'n dag voor sy geskeduleerde première uitgelek is, bevat dubbele hoofrolspelers genaamd Lucia en Jason. Dit is egter Jason se voorkoms wat die aandag van Cyberpunk 2077-spelers getrek het.

Veelvuldige spelers op sosiale media-platforms het daarop gewys dat Jason 'n treffende ooreenkoms het met die manlike V-karakter van Cyberpunk 2077. Een gebruiker het humoristies voorgestel dat Jason Lucia sou verlaat, sy naam na Vincent sou verander en na Night City sou gaan, met verwysing na 'n sleutelligging in die Cyberpunk-speletjie. Ander het ook beelde van Jason en manlike V langs mekaar vergelyk, wat die ooreenkoms tussen die twee karakters beklemtoon.

Interessant genoeg het hierdie waarnemings besprekings en memes binne die dobbelgemeenskap ontlok. Sommige spelers het selfs so ver gegaan as om beeldcollages te skep, die kriminele paartjie Jason en Lucia saam met manlike V en een van sy potensiële romantiese belangstellings in Cyberpunk 2077 ten toon te stel. Die ooreenkomste is moeilik om te ignoreer.

Ten spyte van die ooreenkomste, is dit opmerklik dat die GTA 6-sleepwa hoogs verwag is deur aanhangers en reeds rekords gebreek het in terme van aansigte. Die lokprent bied 'n blik op Rockstar se uitbeelding van Miami, Vice City, en is gevul met ingewikkelde besonderhede en verwysings na werklike gebeure.

Terwyl PC-spelers teleurgesteld gelaat is deur die gebrek aan insluiting in die vrystellingsdatum-aankondiging, het die lekkasie en daaropvolgende inhoudstakings en -verwyderings ook die opgewondenheid rondom die sleepwa gedemp. Met meer as 100 miljoen kykers wat gretig wag op die vrystelling van Grand Theft Auto 6, blyk dit egter dat die fandom vir hierdie ikoniese speletjie-franchise sterk bly.

Aangesien beide die GTA- en Cyberpunk-gemeenskappe voortgaan om te spekuleer en hul waarnemings te deel, is dit duidelik dat hierdie onverwagte verband tussen die twee speletjies 'n unieke gesprek in die spelwêreld ontketen het.