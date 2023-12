’n Jong en talentvolle kuberkraker, Arion Kurtaj, het homself aan die verkeerde kant van die wet bevind nadat hy eksklusiewe inhoud van die hoogs verwagte speletjie, Grand Theft Auto (GTA) 6, uitgelek het. Die 18-jarige kuberkraker, wat ’n sleutellid van die internasionale kubermisdaadgroep genaamd Lapsus$, is nou tot 'n leeftyd van hospitalisasie in 'n hoë-sekuriteit fasiliteit gevonnis.

Gedurende hul inbraakpoging het die Lapsus$-bende tegnologiereuse soos Uber, Nvidia en Rockstar Games geteiken, wat aansienlike finansiële verliese tot byna $10 miljoen veroorsaak het. Kurtaj se vaardighede en onwrikbare begeerte om kubermisdade te pleeg is deur die regter aangehaal as redes vir die swaar vonnis, wat die potensiële risiko wat hy vir die publiek inhou, beklemtoon.

Die hof is bewus gemaak van Kurtaj se gewelddadige gedrag tydens sy aanhouding, met talle gevalle van beserings en saakbeskadiging wat aangemeld is. 'n Geestesgesondheidsevaluering wat as deel van die vonnisoplegging gedoen is, het aan die lig gebring dat Kurtaj 'n sterk gewilligheid uitgespreek het om so gou moontlik na kuberkriminele aktiwiteite terug te keer, wat sy hoë motivering demonstreer.

Ten spyte van die konfiskering van sy skootrekenaar, het Kurtaj daarin geslaag om Rockstar Games se stelsel, verantwoordelik vir die ontwikkeling van GTA, te oortree, deur 'n Amazon Firestick, 'n hoteltelevisie en 'n selfoon te gebruik. Die vermetelde inbraakpoging het ernstige finansiële gevolge vir Rockstar Games tot gevolg gehad, met geraamde verliese van altesaam $5 miljoen en duisende ure se vermorste werk.

Tydens die vonnisopleggingsverhore het Kurtaj se verdedigingspan aangevoer dat die sukses van die uitgelekte GTA 6-sleepwa, wat binne vier dae 'n yslike 128 miljoen kyke op YouTube gekry het, daarop dui dat sy inbraak nie die speletjie-ontwikkelaar noemenswaardige skade berokken het nie. Die voorsittende regter, Lees, het egter hierdie eise van die hand gewys en beklemtoon die werklike slagoffers en skade wat veroorsaak is deur Kurtaj se veelvuldige kuberaanvalle op individue en besighede as deel van Lapsus$.

Rockstar Games, die maatskappy agter GTA, het hul verliese uitgespreek, beide in terme van geldwaarde en vermorste hulpbronne, wat die verwoestende impak van Kurtaj se optrede verder beklemtoon. Gevolglik sal Kurtaj 'n leeftyd in 'n veilige hospitaalfasiliteit deurbring, tensy mediese spesialiste hom nie meer as 'n bedreiging vir die samelewing beskou nie.