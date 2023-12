18-jarige hacker lewenslank in die hospitaal gevonnis vir die lek van Grand Theft Auto 6

'n Jong kuberkraker, Arion Kurtaj, is tot 'n leeftyd van hospitalisasie gevonnis nadat hy ingebreek en beelde van die hoogs verwagte speletjie, Grand Theft Auto 6, uitgelek het. Kurtaj, wat 18 jaar oud is en met outisme gediagnoseer is, was 'n sleutellid van die berugte internasionale inbraakgroep, Lapsus$.

Die kuberaanvalle wat deur Lapsus$ georkestreer is teen tegnologiereuse soos Uber, Nvidia en Rockstar Games het tot verliese van byna $10 miljoen vir hierdie maatskappye gelei. Weens Kurtaj se uitsonderlike inbraakvaardighede en sy volgehoue ​​voorneme om kubermisdade te pleeg, het die regter hom as 'n hoë risiko vir openbare veiligheid beskou.

Kurtaj sal vir die res van sy lewe in 'n veilige hospitaal gekluister wees, tensy mediese spesialiste bepaal dat hy nie meer 'n bedreiging inhou nie. Dit is tydens die verhoor aan die lig gebring dat Kurtaj gewelddadig was terwyl hy in aanhouding was, met talle berigte van beserings en saakbeskadiging.

’n Geestesgesondheidsevaluering wat as deel van die vonnisverhoor gedoen is, het aangedui dat Kurtaj “voortgaan om die voorneme uit te spreek om so gou moontlik na kuberkriminele aktiwiteite terug te keer. Hy is hoogs gemotiveerd.” Ten spyte van die konfiskering van sy skootrekenaar, het Kurtaj daarin geslaag om Rockstar se stelsel, die maatskappy agter Grand Theft Auto, te oortree met 'n Amazon Firestick, die televisie in sy hotelkamer en 'n selfoon.

'N duur hack vir Rockstar-speletjies

Vroeër hierdie maand is die lokprent vir Grand Theft Auto 6 vrygestel en het binne net vier dae 128 miljoen kyke op YouTube gekry. Kurtaj se verdedigingspan het tydens die vonnisverhore aangevoer dat die sukses van die speletjiesleepwa daarop dui dat sy inbraak nie die speletjie-ontwikkelaar noemenswaardige skade berokken het nie. Regter Lees het egter hierdie argument verwerp en beklemtoon dat daar werklike slagoffers en werklike skade was wat veroorsaak is deur Kurtaj se talle inbraakvoorvalle wat individue en besighede in samewerking met Lapsus$ teiken.

Rockstar Games het die hof ingelig dat die inbraakvoorval hulle $5 miljoen en duisende werksure gekos het. Die erns van die skade wat aangegaan is en die aanhoudende bedreiging wat Kurtaj ingehou het, het gelei tot die hof se besluit om 'n lewenslange hospitalisasievonnis op te lê.