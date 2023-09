Die gerugte lêergrootte en spellengte van Grand Theft Auto VI is rede tot kommer

Die hoogs verwagte vrystelling van Grand Theft Auto VI het aanhangers gretig laat wag op enige nuus of opdaterings van Rockstar Games. Terwyl die speletjie nog in ontwikkeling is, het die gebrek aan inligting gelei tot 'n konstante stroom gerugte en spekulasie onder aanhangers.

Een onlangse gerug wat aandag getrek het, is die bewering dat GTA VI 'n massiewe lêergrootte van 750 GB en 'n spellengte van ongeveer 400 uur sal hê. Dit het kommer wek by spelers, veral diegene wat beperk word deur konsole-bergingspasie.

Die gerugte lêergrootte is 'n groot probleem vir beide rekenaar- en konsole-spelers. Die PS5 het byvoorbeeld 'n interne hardeskyf van 825 GB SSD, maar nadat spasie vir stelsellêers gereserveer is, het spelers slegs 667 GB oor. Die gerugte lêergrootte van GTA VI oorskry daardie getal met meer as 80 GB. Terwyl die Xbox Series X 'n effens groter bergingskapasiteit van 1 TB het, is die situasie steeds krap, veral vir die Series S-model met sy 512 GB SSD-hardeskyf.

Om hierdie potensiële bergingsprobleem te oorkom, sal spelers in bykomende SSD-interne berging vir die PS5 of SSD-uitbreidingskaarte vir die Xbox Series X|S moet belê.

Alhoewel hierdie gerugte kommer onder spelers wek, is dit belangrik om dit met 'n sout te neem totdat dit bevestig word. Dit lyk onwaarskynlik dat Grand Theft Auto VI so 'n groot hoeveelheid stoorplek sal benodig. Nietemin beklemtoon dit die potensiële uitdagings wat spelers in die gesig staar met toenemende lêergroottes en beperkte bergingsopsies.

Terwyl aanhangers op die vrystelling van Grand Theft Auto VI wag, is dit duidelik dat bergingskapasiteit 'n oorweging vir baie spelers sal wees. Of die gerugte waar is of nie, daar word gehoop dat ontwikkelaars maniere sal vind om lêergroottes te optimaliseer sonder om die kwaliteit of lengte van spel in te boet.

