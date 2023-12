Die begin-lugredery Avelo Airlines brei uit na Puerto Rico

Avelo Airlines, 'n groeiende aanvangslugredery, maak steeds opslae in die lugvaartbedryf met sy uitbreiding na Puerto Rico. Alhoewel dit dalk nie so bekend soos die groot lugrederye is nie, groei Avelo sy roetekaart geleidelik en bedien nou meer as 40 bestemmings regoor die Verenigde State.

Die lugredery het onlangs ononderbroke diens aangekondig tussen Puerto Rico se San Juan Luis Muñoz Marín Internasionale Lughawe en Suidelike Connecticut se Tweed-New Haven-lughawe. Hierdie nuwe roete bied reisigers van die ysige Noordooste 'n gerieflike en direkte vlug na die warm Karibiese Eilande.

Benewens die Connecticut-roete, bedryf Avelo ook vlugte na Puerto Rico vanaf die Wilmington-lughawe in die Groter Philadelphia/Delaware-vallei. Die lugredery sien Wilmington as 'n "gerieflike en reisvriendelike alternatief" vir die besige Philadelphia Internasionale Lughawe.

Met tariewe so laag as $131 vir eenrigtingvlugte van New Haven na San Juan, lok Avelo prysbewuste reisigers. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die lugredery 'n laekostemodel volg en addisionele fooie hef vir dienste soos sitplekkeuse, prioriteit instap en bagasie.

Deur by die groot Amerikaanse lugrederymarkte van New York en Philadelphia aan te bor, rig Avelo gesins- en ontspanningsreisigers wat op soek is na bekostigbare opsies na die Karibiese Eilande. Hierdie nuwe vlugte sal na verwagting veral gewild wees onder die land se grootste Puerto Ricaanse gemeenskappe.

Avelo bedryf die Puerto Rico-roetes twee keer per week op Woensdae en Saterdae, met Boeing Next-Generation 737-vliegtuie. Sedert sy bekendstelling in April 2021 het die lugredery meer as 3.5 miljoen passasiers op meer as 27,000 44 vlugte gevlieg. Avelo bedien nou 'n totaal van 23 bestemmings in XNUMX state, benewens Puerto Rico.

Een noemenswaardige aspek van Avelo se bedrywighede is sy indrukwekkende betyds prestasie. Die lugdiens spog met die laagste vlugkansellasiekoers (0.1%) en die beste betydse prestasie in die Amerikaanse lugrederybedryf, met 83.3% van sy vlugte wat binne 15 minute van hul geskeduleerde aankomstyd aankom.

Avelo Airlines se voorsitter en uitvoerende hoof, Andrew Levy, het opgewondenheid oor die nuwe roetes na Puerto Rico uitgespreek en gesê dat hulle reis tussen die eiland en die Groter Philadelphia en Suidelike Connecticut-gebiede makliker en vinniger sal maak. Levy het ook die lugredery se verbintenis beklemtoon om Puerto Rico se beroemde strande en kulturele aktiwiteite meer toeganklik vir meer mense te maak.

Aangesien Avelo Airlines voortgaan om sy roetenetwerk uit te brei en erkenning te kry vir sy bekostigbare tariewe en uitstekende prestasie, word dit 'n lewensvatbare opsie vir reisigers wat doeltreffende en koste-effektiewe lugreise binne die Verenigde State en na gewilde vakansiebestemmings soos Puerto Rico soek.