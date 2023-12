Elon Musk se verblyfgeskil beklemtoon bewaringstryd met Grimes

’n Onlangse wetlike indiening deur Grimes, die voormalige vennoot van die tegnologie-miljardêr Elon Musk, het lig gewerp op hul voortdurende toesigstryd en vrae laat ontstaan ​​oor Musk se verblyf in Texas. Grimes beweer Musk het minder as die helfte van sy tyd in 2023 in Texas deurgebring, waarheen hy Tesla se hoofkwartier in 2021 verskuif het.

Die bewaringsgeskil tussen Grimes, wie se wettige naam Claire Boucher is, en Musk sentreer rondom watter staat—Texas of Kalifornië—jurisdiksie oor hul bewaringsaak behoort te hê. Grimes dagvaar Musk in Kalifornië vir fisiese toesig oor hul drie kinders, terwyl Musk 'n regsgeding in Texas aanhangig gemaak het om 'n "ouer-kind"-verhouding met die kinders te soek.

Volgens Grimes se regsdokumente spandeer Musk steeds twee tot drie dae per week in Kalifornië, wat sy aanspraak ondermyn dat Texas jurisdiksie moet hê. Deur verblyf in Kalifornië te vestig, maak Grimes moontlik die deur oop vir hoër kinderondersteuningsbetalings, aangesien Kalifornië geen vasgestelde limiet op sulke betalings het nie.

Koshuisgeskille in toesiggevegte is dikwels afhanklik van waar die kinders die vorige ses maande gewoon het. Terwyl Musk beweer dat die kinders se primêre woning in Austin, Texas, is, voer Grimes aan dat sy en twee van die kinders sedert laat 2022 in Kalifornië woon.

Musk se gereelde reis tussen Texas en Kalifornië word in die liassering uitgelig, met Grimes wat beweer hy het slegs 126 dae in Austin uit die vorige 274 dae deurgebring. Vluglogboeke wys Musk se private jets wat verskeie kere per week tussen die twee state pendel.

Musk se skuif na Texas, wat die voordeel van geen staatsinkomstebelasting bied nie, is goed bekend gemaak. Hy het homself voorgestel as 'n Texas-inwoner en het in verskeie inisiatiewe in die staat belê. Grimes se indiening laat egter vrae ontstaan ​​oor die omvang van sy verblyf in Texas en die implikasies vir hul toesigstryd.

Die uitslag van hierdie toesiggeskil bly onseker, aangesien dit afhang van die bepaling van waar die kinders se primêre woning was. Beide Musk en Grimes het nog nie kommentaar gelewer oor die onlangse indiening nie.

