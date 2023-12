Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition tref Netflix

Netflix het pas die hoogs verwagte Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition vrygestel. Hierdie versameling bevat drie ikoniese misdaadspeletjies: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas. Opgedateer vir 'n nuwe generasie spelers, hierdie speletjies is nou beskikbaar om op jou foon of tablet te speel met die Netflix-toepassing.

Elke speletjie bied 'n unieke en diverse oop wêreld waar spelers hulself kan verdiep in opwindende stories, sy-missies kan aanpak, of bloot die groot speletjie-omgewings kan verken. Die vryheid om te doen wat jy wil, is die kern van hierdie misdaad-epiese.

In Grand Theft Auto III, wat in Liberty City afspeel, neem spelers die rol aan van Claude, 'n stille protagonis wat wraak soek teen sy eks-meisie en die kartel wat sy nou lei. Met 'n donker komiese verhaal en 'n wye reeks bendes om te konfronteer, het hierdie speletjie in 2001 oopwêreld-spel gedefinieer.

Grand Theft Auto: Vice City neem spelers terug na die 80's in Vice City, waar hulle as bendespeler Tommy Vercetti speel. Uitgespreek deur Ray Liotta, moet Tommy na die top van die kriminele onderwêreld styg en gesteelde goedere terugkry nadat 'n dwelmtransaksie verkeerd geloop het.

Uiteindelik, in Grand Theft Auto: San Andreas, tree spelers in die skoene van Carl “CJ” Johnson, wat ná sy ma se begrafnis na sy ou woonbuurt terugkeer. CJ moet sy naam skoonmaak en sy familie beskerm teen korrupte polisiemanne. Ice-T en Samuel L. Jackson leen hul stemme aan hierdie opwindende avontuur.

The Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition op Netflix lewer dieselfde meesleurende ervaring as die oorspronklike speletjies, met bykomende opgraderings vir moderne konsoles. Die ikoniese klankbane waarvan aanhangers hou, word ook bewaar.

So, waarvoor wag jy? Sluit aan by Claude, Tommy en CJ in hul epiese reise en ervaar nou die opwinding van die Grand Theft Auto-trilogie op Netflix. Klik op die skakels hieronder om te begin speel:

– Grand Theft Auto III

- Grand Theft Auto: Vice City

- Grand Theft Auto San Andreas