Rising Versus: Nuwe karakters en opdaterings aangekondig vir Granblue Fantasy Versus

Cygames en Arc System Works het opwindende nuwe opdaterings vir Granblue Fantasy Versus onthul, insluitend die toevoeging van nuwe karakters en 'n vrystellingskedule vir komende inhoud. Die hoogs verwagte Character Pass 1 sal drie nuwe speelbare vegters bekendstel, 2B van NieR: Automata, Vane en Beatrix. Die voorheen aangekondigde karakter, Lucilius, sal op 1.10 Januarie 16 langs die speletjie se weergawe 2024-opdatering beskikbaar wees.

Die karaktervrystellings sal regdeur die jaar plaasvind, met 2B wat laat in Februarie 2024 aankom, gevolg deur Vane in April en Beatrix in Mei. Daarbenewens is twee onaangekondigde karakters geskeduleer om onderskeidelik in Augustus en Oktober vrygestel te word.

Om die spelervaring te verbeter, sal die opdatering ook nuwe lobby-avatars bring. Een van die nuwe avatars is Yukichi, 'n stemakteur en erevlieënier wat bekend is vir sy legendariese anti-lug reaksies. Yukichi sal by die spel se karakters aansluit, gereed om nuwe uitdagings in Grand Bruise Legends aan te pak. Hierdie karakter verleen ook sy stem aan Icarus in die oorspronklike Granblue Fantasy-selfoon-/blaaierspeletjie.

Verder sal die opdatering 'n nuwe verhoog, verskeie in-speletjie-kenmerke en 'n aanlyn-lobby-opdatering bekendstel vir spelers om te geniet. 'n Nuwe spelmodus genaamd Grand Bruise sal bygevoeg word, saam met 'n bonusverhaal en ander opwindende toevoegings.

Aanhangers kan ook uitsien na bonusuitrustings soos "The Black Butterfly", wat as 'n Premium Battle Pass-beloning verkry kan word. Bykomende inspeletjie-items soos wapenvelle, karakterkleure, illustrasies, agtergrondmusiek, plakkers en kentekens sal die pasmaakopsies wat beskikbaar is verder verbeter.

Granblue Fantasy Versus: Rising is tans beskikbaar op PlayStation 5, PlayStation 4 en PC via Steam. Spelers kan die nuwe stel sleepwaens kyk wat die komende DLC-karakters en die Yukichi-lobby-avatar vertoon om 'n blik te kry van die opwindende inhoud wat wag.

Met hierdie nuwe opdaterings en karakterbyvoegings, bied Granblue Fantasy Versus steeds 'n meeslepende en boeiende ervaring vir sy spelers.