Komende Granblue Fantasy: Relink Game onthul nuwe temalied en speelbare karakters

Cygames, die ontwikkelaar van Granblue Fantasy: Relink, het 'n nuwe temaliedjie-sleepprent vertoon tydens die hoogs verwagte Granblue Fes 2023-geleentheid. Nao Tōyama het aanhangers betower met haar uitvoering van die temaliedjie getiteld "Good Night, Good Morning."

Benewens die temaliedjie-sleepprent, het Cygames ook aanhangers behandel met 'n baasgevegsleepwa, wat 'n blik gee op die opwindende spel wat voorlê. Die opgewondenheid het egter nie daar geëindig nie, want die maatskappy het die insluiting van drie nuwe speelbare karakters aangekondig: Cagliostro, Seofon en Tweyen.

Cagliostro, bekend as die stigter van alchemie, spog met 'n veelsydige vaardigheidstel wat aanstoot, genesing en ondersteuning insluit. As 'n speelbare karakter sal haar alchemiese kragte van onskatbare waarde wees in verskeie partytjie-komposisies, wat die algehele spelervaring verbeter.

Aanhangers wat gretig wag op die bekendstelling van Granblue Fantasy: Relink sal die geleentheid kry om die speletjie uit te probeer voor die amptelike vrystelling daarvan. 'n Demo sal in Januarie bekendgestel word, wat spelers in staat sal stel om 'n voorsmakie te kry van die aksiebelaaide avontuur wat op hulle wag.

Geskeduleer vir vrystelling op 1 Februarie 2024 vir PlayStation 5, PlayStation 4 en PC via Steam, Granblue Fantasy: Relink het verskeie vertragings ondergaan, wat afwagting onder aanhangers verhoog het. Verder bied die speletjie kruisspeel-versoenbaarheid vir sy multispeler-modus, wat naatlose samewerking tussen PlayStation-konsoles moontlik maak.

Om voorsiening te maak vir 'n breër gehoor, sal die speletjie in verskeie tale beskikbaar wees, insluitend Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. Spelers van regoor die wêreld kan hulself ten volle verdiep in die boeiende wêreld van Granblue Fantasy.

Granblue Fantasy: Relink is 'n aksie-rolspel met pragtige illustrasies deur Cygames en CyDesignation. Geproduseer deur Koichi Haruta met regie deur Tetsuya Fukuhara, beloof die spel 'n boeiende vertelling vergesel van die briljante karakterontwerpe van Hideo Minaba. Verder het bekende komponiste Nobuo Uematsu en Tsutomu Narita 'n betowerende musiekpartituur vir die spel geskep.

In hierdie hoogs verwagte vrystelling sal spelers die geleentheid kry om te kies tussen 'n manlike of vroulike hoofkarakter, wat elkeen 'n unieke perspektief op die meesleurende storielyn bied. Met sy ryk kennis en boeiende spel, sal Granblue Fantasy: Relink na verwagting beide nuwe en ervare aanhangers van die franchise vermaak.

Dit is duidelik dat Cygames aansienlike moeite gedoen het om 'n onvergeetlike spelervaring met Granblue Fantasy: Relink te skep. Bly ingeskakel vir meer opdaterings soos die vrystellingsdatum nader, en maak gereed om 'n opwindende avontuur in die fantastiese wêreld van Granblue aan te pak.