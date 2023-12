Nuwe weeklikse uitdagings wag op spelers in Gran Turismo 7

Gran Turismo 7-spelers is in vir 'n bederf met die vrystelling van 'n splinternuwe stel weeklikse uitdagings. Hierdie uitdagings bied spelers vyf take om oor die loop van sewe dae te voltooi, wat 'n opwindende geleentheid bied om hul vaardighede te toets en eksklusiewe belonings te verdien.

Hierdie week se uitdagings sluit 'n uiteenlopende reeks geleenthede in, waarvan sommige bekend is en ander wat heeltemal nuut is. Een uitstaande geleentheid is die spesiale geleentheid wat by Watkins Glen plaasvind. Spelers sal 'n opwindende wedren van vyf rondtes op die bekende New York-staatbaan aanpak en die ikoniese Honda Civic (EK) Type R bestuur. Beide padmotors en toermotors word toegelaat, wat 'n ekstra laag opwinding by die kompetisie voeg. Die wenner van hierdie geleentheid sal met 'n mooi 81,000 XNUMX krediete beloon word.

Nog 'n noemenswaardige wedren is die Sondagbeker by die BB-renbaan. Deelnemers sal deelneem aan 'n vinnige twee-rondte-ren met enige padmotor. Alhoewel die prys dalk beskeie lyk teen 5,000 XNUMX krediete, is dit 'n opwindende geleentheid om 'n mens se wedrenvernuf te demonstreer.

Die uitdagings sluit ook in 'n Europese Sondagbeker 500-byeenkoms by die GP-baan van Brands Hatch, 'n Rallycross-ren by Barcelona se Circuit de Barcelona-Catalunya, en 'n World Touring Car 800-ren by die Nurburgring Endurance-uitleg.

Om dit te kroon, kan spelers uitsien na bonusbelonings gebaseer op die aantal uitdagings wat hulle voltooi. Hierdie belonings sluit kontantkaartjies in wat wissel van 100,000 500,000 krediete vir die voltooiing van een gebeurtenis, tot 'n yslike XNUMX XNUMX krediete vir die voltooiing van al vyf.

Moenie uitmis op die opwindende ervaring en eksklusiewe belonings wat in Gran Turismo 7 se Weeklikse Uitdagings wag nie. Maak gereed om die bane te slaan en jou resiesvaardighede vandag ten toon te stel!

Vir meer opdaterings en uitdagings, kyk gerus na ons artikels oor Gran Turismo 7 Weekly Challenges.