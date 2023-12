Nuwe taakspan aangestel om Stay NJ Eiendomsbelastingverligtingsprogram in New Jersey te implementeer

’n Taakspan is aangestel om die nuwe Stay NJ eiendomsbelastingverligtingsprogram in New Jersey te implementeer. Die program, wat daarop gemik is om eiendomsbelastingrekeninge vir die staat se senior huiseienaars met die helfte te sny, is as deel van die begrotingsproses vir die fiskale jaar 2024 as wet onderteken. Die taakspan bestaan ​​uit ses lede, insluitend die Staatstesourier en die Kommissaris van Gemeenskapsake, sowel as openbare lede wat deur die Goewerneur, Senaatspresident en Vergadering Speaker aangestel is.

Goewerneur Phil Murphy het gesê dat die lede van die taakspan 'n magdom openbare beleidservaring na die tafel bring, veral met betrekking tot die impak van eiendomsbelasting op plaaslike gemeenskappe. Die taakspan sal saamwerk om New Jersey 'n meer bekostigbare plek te maak vir gesinne om te woon en in plek te verouder.

Die taakspan sal al die staat se bestaande eiendomsbelastingverligtingsprogramme hersien en aanbevelings voorlê oor hoe om dit te herstruktureer en te konsolideer in een vaartbelynde program vir seniors. Die doel is om 'n enkele aansoekproses te skep en die verskillende programme in 'n omvattende eiendomsbelastingverligtingsprogram te integreer. Die teiken implementeringsdatum is 1 Januarie 2026.

Daarbenewens sal David Ridolfino, voormalige Direkteur van die Staat se Kantoor vir Bestuur en Begroting, dien as die Uitvoerende Direkteur van die taakspan. Hy sal deur personeel van die Tesourie-afdeling bygestaan ​​word.

Die Stay NJ-program is deel van die staat se pogings om New Jersey meer bekostigbaar te maak vir inwoners, veral seniors. Dit bou voort op bestaande programme soos die Senior Freeze- en ANCHOR-programme, wat eiendomsbelastingverligting aan seniors bied. Die taakspan sal ook werk om hierdie programme te vereenvoudig en in lyn te bring om selfs groter besparings aan senior huiseienaars en huurders te lewer.