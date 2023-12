Goewerneur Pritzker verwerp planne vir trek tentkamp in Chicago met verwysing na omgewingsbekommernisse

By

In 'n beduidende stap het goewerneur JB Pritzker die stad Chicago se planne om 'n trektentkamp in Brighton Park te vestig, verwerp. Die besluit kom nadat kommer oor omgewingsveiligheid deur 'n omgewingsverslag geopper is.

Goewerneur Pritzker het sy verbintenis beklemtoon om die veiligheid van asielsoekers te verseker terwyl hulle geleenthede vir onafhanklikheid bied. Hy het gesê: “Ons sal nie voortgaan met die huisvesting van gesinne op 'n terrein waar ernstige omgewingsbekommernisse steeds teenwoordig is nie. My administrasie bly verbind tot ’n data-gedrewe plan om die reaksie van asielsoekers te verbeter.”

Ten spyte van die stad se bewerings dat die terrein veilig is vir tydelike residensiële gebruik, het 'n omgewingsbeoordeling die teenwoordigheid van besmette grond uitgelig. Remediëringswerk is begin, wat die verwydering van die besmette grond van die terrein behels het.

Die Illinois Environmental Protection Agency (IEPA) het egter die stad se ontleding hersien en as onvoldoende beskou. Die oorsig het bevind dat daar onvoldoende grondmonsters en remediëringsmaatreëls in plek was. Die IEPA het beklemtoon dat die welstand van inwoners en werkers die hoogste prioriteit moet wees.

Die goewerneur se kantoor het verklaar dat bykomende grondmonsterneming nodig is om die omgewingstoestande op die terrein omvattend te assesseer. Hulle het ook die behoefte aan 'n uitgebreide, gemanipuleerde versperring beklemtoon om te beskerm teen menslike blootstelling aan besmette grond.

Hierdie besluit deur goewerneur Pritzker beklemtoon die belangrikheid daarvan om die veiligheid en welstand van migrante te prioritiseer terwyl omgewingskwessies in ag geneem word. Dit weerspieël 'n verbintenis tot 'n deeglike en omvattende benadering om die behoeftes van asielsoekers in Chicago aan te spreek.