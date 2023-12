Ohio Republikeine bots oor tuisgekweekte dagga

In 'n onlangse ontwikkeling is Ohio se Republikeinse wetgewers betrokke by 'n hewige debat oor of inwoners toegelaat moet word om dagga by die huis te kweek. Hierdie onenigheid het na vore gekom net 'n maand nadat kiesers in Ohio die wettiging van dagga vir volwassenes in die staat goedgekeur het. Die teenstrydige menings binne die GOP laat vrae ontstaan ​​oor die implementering van die nuwe daggawet.

Republikeine in die Senaat van Ohio het Maandag voorgestelde veranderings ingestel wat die tuisverbouing van dagga sal uitskakel, belasting sal verhoog en die inkomste wat uit daggabelasting gegenereer word, sal herverdeel. Verteenwoordiger Jamie Callender het egter Dinsdag 'n aparte wetsontwerp ingedien wat daarop gemik is om die reg om dagga by die huis te verbou, te behou.

Callender glo vas dat die mense se stem gerespekteer moet word en dat die wet ses plante per persoon en tot twaalf plante per huishouding moet toelaat. Hierdie standpunt weerspreek die Senaat Republikeine se voorstel om tuisverbouing heeltemal te verbied.

Boonop stel Callender's House Bill 354 voor om vangrelings te implementeer om die konsolidasie van plante in grootskaalse groeibedrywighede te voorkom, 'n belasting van 10% op dagga-kwekers by te voeg, en 'n billike verdeling van belastinginkomste na verskeie programme en instellings te vestig.

Die debat oor tuisgemaakte dagga vind plaas gelyktydig met besprekings rondom die leierskap van die Ohio Huis van Verteenwoordigers. Terwyl die voorgestelde veranderinge deur wetgewers onder die loep geneem sal word, kan 'n stemming oor die kwessie nie hierdie week plaasvind nie.

Die Senaat se voorgestelde opknapping van die dagga-program sal ook in die nabye toekoms gestem word, wat moontlik verdere kompleksiteit tot die situasie sal byvoeg. Of beide kante 'n kompromie kan bereik, bly onseker, aangesien die Senaat weerstand getoon het om hul standpunt toe te gee.

Terwyl Ohio voorberei om sy wettige dagga-program op 7 Desember te implementeer, is dit noodsaaklik vir wetgewers om gemeenskaplike grond te vind en 'n gladde oorgang vir inwoners te verseker. Die verskillende menings binne die Republikeinse party beklemtoon die kompleksiteite wat betrokke is by die regulering van dagga en weerspieël die breër uitdagings wat verband hou met die navigasie van die wettigingsproses.