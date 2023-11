Google het onlangs sy vlagskip-slimfone, die Pixel 8 en Pixel 8 Pro, wêreldwyd bekendgestel, en Indiese verbruikers was verheug om toegang tot die Pixel 8 te hê. Daar was egter 'n gevoel van teleurstelling aangesien die Pixel 8 Pro slegs in 'n 128 GB-berging beskikbaar was variant. Dit het beteken dat gebruikers wat hoër bergingkonfigurasies verlang het, uitgelaat gevoel het. Maar in 'n onverwagte skuif het Google stilweg 'n nuwe bergingsopsie vir die Pixel 8 Pro in Indië bekendgestel. Belangstellende klante kan nou die Pixel 8 Pro koop met 256 GB berging, wat hulle die bykomende kapasiteit bied waarna hulle gesmag het.

Die nuutste variant van die Pixel 8 Pro is reeds beskikbaar vir aankoop in Indië, eksklusief deur Flipkart. Geprys teen Rs 1,13,999, die nuwe 256 GB-berging-opsie bied gebruikers genoeg spasie vir al hul toepassings, foto's, video's en dokumente. Benewens die uitgebreide berging, kan kliënte wat 'n SBI-kaart het, ook 'n onmiddellike afslag van tot Rs 4,000 kry op hul aankoop van die Pixel 8 Pro. Verder is daar 'n opwindende ruilaanbod beskikbaar vir diegene wat hul ou slimfone wil verhandel.

Dit is belangrik om daarop te let dat die 256 GB-konfigurasie vir die Pixel 8 Pro tans slegs in die Obsidian-kleuropsie beskikbaar is. Dit bied egter aan verbruikers groter buigsaamheid en keuse wanneer dit by hul bergingsbehoeftes kom.

Die Pixel 8 Pro spog met indrukwekkende spesifikasies, insluitend 'n 6.7-duim OLED-skerm met 'n 120Hz-verversingstempo, 2,400 68 nits piekhelderheid en HDR-ondersteuning. Dit is ook IP50-gesertifiseerde stof- en waterbestand, wat duursaamheid in verskeie omgewingstoestande verseker. Die toestel beskik oor 'n kragtige kamera-opstelling, met 'n 48MP-hoofsensor aangevul deur 48MP ultrawye en 8MP telefoto-lense. Onder die enjinkap word die Pixel 3 Pro aangedryf deur die Tensor G5,050 SoC en toegerus met 'n 30mAh-battery wat XNUMXW vinnige laai ondersteun.

Met Android 14 kom die Pixel 8 Pro in aanmerking vir 7 jaar se bedryfstelselopdaterings, wat gebruikers 'n toekomsvaste ervaring belowe. Met die bekendstelling van die nuwe 256 GB-berging-opsie, poog Google om in die behoeftes van oordeelkundige Indiese kliënte te voorsien wat verlang na uitgebreide bergingskapasiteit in hul slimfone.

Kwelvrae:

1. Kan ek die berging van die Pixel 8 Pro verder uitbrei?

Nee, die Pixel 8 Pro het nie uitbreidbare berging nie. Die bekendstelling van die 256 GB-berging-opsie bied gebruikers egter oorgenoeg ingeboude berging vir hul behoeftes.

2. Is die ruilaanbod vir enige slimfoon beskikbaar?

Die ruilaanbod op ou slimfone is onderhewig aan spesifieke bepalings en voorwaardes. Gaan asseblief met Flipkart vir meer besonderhede oor kwalifiserende toestelle en die waarde wat jy kan ontvang.

3. Sal die Pixel 8 Pro opdaterings na Android 14 ontvang?

Ja, die Pixel 8 Pro kom in aanmerking vir 7 jaar se bedryfstelselopdaterings, om te verseker dat gebruikers die nuutste kenmerke en sekuriteitsreëlings vir 'n lang tydperk ontvang.

4. Is daar enige ander kleuropsies beskikbaar vir die 256GB-bergingvariant?

Tans is die 256 GB-bergingopsie slegs beskikbaar in die Obsidian-kleurvariant. Gebruikers wat hierdie hoër bergingkonfigurasie soek, sal hierdie kleuropsie moet kies.