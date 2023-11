Google Play verbeter gebruikersprivaatheid en sekuriteit met onafhanklike sekuriteitsresensies vir VPN-toepassings

By

Google Play, die amptelike toepassingswinkel vir Android, versterk gebruikersvertroue en deursigtigheid deur onafhanklike sekuriteitbeoordelings vir VPN-toepassings te implementeer. Die nuwe “Onafhanklike sekuriteitsoorsig”-kenteken wat in die Dataveiligheidsafdeling vertoon word, dui aan dat VPN-toepassings 'n streng assessering ondergaan het om te verseker dat voldoen word aan die Mobile App Security Assessment (MASA)-standaard.

MASA, ingestel as 'n inisiatief van die App Defence Alliance (ADA), stel konkrete vereistes vir selfoontoepassingsekuriteit. Hierdie vereistes dek databerging en privaatheidspraktyke, kriptografie, verifikasie en sessiebestuur, netwerkkommunikasie, platforminteraksie en kodekwaliteit. Skynprivaatnetwerk-apps is veral krities vir gebruikersprivaatheid en sekuriteit as gevolg van hul hantering van sensitiewe data, vandaar die klem op onafhanklike sekuriteitsoudits.

Om die kenteken te verdien, moet VPN-verkopers die MASA-oudit deur 'n goedgekeurde kuberveiligheidsvennoot uitvoer. Opmerklike VPN-verskaffers soos NordVPN, Google One en ExpressVPN het die assessering suksesvol ondergaan en die nuwe Google Play-kenteken vertoon. Daarbenewens het ander VPN-toepassings, insluitend Aloha Browser + Private VPN, Private Internet Access VPN, SkyVPN – Fast Secure VPN, Tomato VPN, en vpnify – Unlimited VPN Proxy het 'n geldige MASA-sertifikaat en sal na verwagting die kenteken in die nabye toekoms ontvang.

Hierdie inisiatief van Google Play is daarop gemik om groter deursigtigheid binne die toepassingwinkel te bevorder. Deur te vereis dat VPN-toepassings onafhanklike sekuriteitsbeoordelings ondergaan, kan gebruikers meer vertroue hê in die privaatheid en sekuriteitsmaatreëls van hierdie toepassings. Verder verhoog die bekendstelling van die kenteken deursigtigheid deur gebruikers in staat te stel om maklik VPN-toepassings te identifiseer wat aan die MASA-standaard voldoen.

Vrae:

V: Wat is MASA?

A: MASA staan ​​vir Mobile App Security Assessment. Dit is 'n standaard wat deur die App Defense Alliance (ADA) ingestel is om vereistes vir mobiele toepassingsekuriteit te stel, insluitend databerging en privaatheidspraktyke, kriptografie, verifikasie, netwerkkommunikasie, en meer.

V: Watter VPN-toepassings het die 'Onafhanklike sekuriteitsoorsig'-kenteken ontvang?

A: Die VPN-toepassings wat tans die 'Independent security review'-kenteken op Google Play vertoon, is NordVPN, Google One en ExpressVPN.

V: Is daar ander VPN-toepassings wat aan die MASA-standaard voldoen?

A: Ja, daar is ander VPN-toepassings wat 'n geldige MASA-sertifikaat het, insluitend Aloha Browser + Private VPN, Private Internet Access VPN, SkyVPN – Fast Secure VPN, Tomato VPN, en vpnify – Unlimited VPN Proxy. Hierdie programme sal na verwagting binnekort die Google Play-kenteken ontvang.

V: Sal die onafhanklike sekuriteitsoorsigprogram uitbrei na ander soorte toepassings?

A: Alhoewel Google nie 'n spesifieke tydlyn verskaf het nie, word daar verwag dat die 'Onafhanklike sekuriteitsoorsig'-program in die toekoms sal uitbrei om ander toepassingtipes buiten VPN's in te sluit.