Google Pixel Watch 2: Verken die nuwe kenmerke en opgraderings

Google het onlangs die Pixel Watch 2 onthul, die volgende herhaling van sy hoogs verwagte slimhorlosie. Terwyl die buite-ontwerp grootliks onveranderd bly van sy voorganger, die Pixel Watch 1, lê die fokus van die opgraderings in die interne en die kenmerke wat daarop gemik is om nuwe gebruikers te lok.

Een van die noemenswaardige verbeterings in die Pixel Watch 2 is sy verbeterde batterylewe, wat 'n volle dag se gebruik bied, selfs met die altyd-aan-vertoonmodus geaktiveer. Werkverrigting het ook 'n hupstoot gekry met die bekendstelling van 'n nuwe 4-kern-SVE, hoewel die verskil dalk nie onmiddellik vir gebruikers opmerklik is nie.

Boonop het Google verskeie nuwe en opgedateerde gesondheidsensors in die Pixel Watch 2 bekendgestel. Dit sluit 'n nuwe hartklopsensor met verbeterde akkuraatheid, 'n veltemperatuursensor en 'n veldermatologiese sensor in. Hierdie nuwe sensors dra by tot meer presiese lesings en laat Fitbit Body-reaksiekenmerke by die Fitbit-toepassing geïntegreer word.

Op die sagtewarefront stel die Pixel Watch 2 verskeie klein kenmerke bekend wat daarop gemik is om gebruikerservaring te verbeter. Dit sluit in 'n horlosie-rugsteun- en -herstelfunksie en die vermoë om mediese ID-inligting op die horlosie te stoor, wat dit makliker maak vir eerstehulpbronne om toegang tot belangrike mediese inligting in geval van noodgevalle te verkry. Die sport- en fiksheidsvermoëns is ook uitgebrei met die byvoeging van sonepasa en nuwe sportprofiele.

Vir ekstra veiligheid het Google 'n Veiligheidskontrole-kenmerk op die Pixel Watch 2 ingestel. Hierdie kenmerk, wat in sekere lande beskikbaar is, stel outomaties noodkontakte in kennis as die gebruiker versuim om binne 'n bepaalde tydsbestek in te meld. Vir gebruikers met sellulêre-geaktiveerde Pixel Watch 2-modelle, kan Fitbit se Safety Signal-funksie saam met Fitbit Premium gebruik word om te verseker dat noodboodskappe herlei word.

Die Pixel Watch 2 kom in drie kleure en kos $349 vir Wi-Fi-modelle en $399 vir sellulêre modelle. Elke aankoop sluit ses maande se Fitbit Premium-intekening in. Die horlosie bly waterbestand tot 50 meter en is versoenbaar met bestaande horlosiebande.

Met sy verbeterde batterylewe, opgegradeerde gesondheidsensors en bykomende veiligheidskenmerke, poog die Pixel Watch 2 om 'n dwingende saak te maak vir gebruikers wat 'n betroubare en kenmerkryke slimhorlosie-opsie soek.

FAQ

1. Wat is die belangrikste verbeterings in die Google Pixel Watch 2 in vergelyking met sy voorganger?

Die Pixel Watch 2 bied beter batterylewe, vinniger werkverrigting en stel nuwe gesondheidsensors bekend vir meer akkurate lesings. Dit bevat ook kenmerke soos horlosie-rugsteun en -herstel, mediese ID-berging en uitgebreide sportprofiele.

2. Hoe werk die Veiligheidskontrole-kenmerk?

Die Veiligheidskontrole-kenmerk stel outomaties noodkontakte in kennis as die gebruiker versuim om binne 'n bepaalde tydsbestek in te meld. Dit kan op die Pixel Watch 2 geaktiveer word en maak staat op óf sellulêre verbinding vanaf die gebruiker se foon óf die ingeboude sellulêre vermoë van die horlosie.

3. Wat is Fitbit Premium?

Fitbit Premium is 'n intekeningdiens wat toegang bied tot gevorderde gesondheids- en fiksheidskenmerke, persoonlike insigte, begeleide oefensessies en meer. Met die aankoop van 'n Pixel Watch 2, ontvang kliënte ses maande se Fitbit Premium-intekening.

4. Is die Pixel Watch 2 versoenbaar met bestaande horlosiebande?

Ja, die Pixel Watch 2 is versoenbaar met horlosiebande wat ontwerp is vir die Pixel Watch 1. Gebruikers kan ook kies om nuwe Pixel Watch 2-bande te koop wat in verskeie style beskikbaar is.