Kubermisdadigers buit Google Looker Studio uit vir uitvissing van kriptogeldeenhede

Kubermisdadigers het 'n nuwe manier gevind om kriptogeldeenheidhouers te bedrieg deur die betroubare diens van Google Looker Studio te gebruik, volgens navorsers by Check Point. Looker Studio, 'n aanlyn-data-omskakelingsinstrument, word nou deur kuberkrakers uitgebuit om vervalste kripto-geldeenheid-uitvissingwebwerwe te skep. Deur die URL's van hierdie webwerwe in uitvissing-e-posse in te sluit, kan kubermisdadigers e-possekuriteitkontroles omseil, aangesien Looker Studio 'n wettige reputasie het.

Die uitvissing-e-posse, wat laat lyk asof hulle van Google afkomstig is en met die tegnologiereus se briefhoof, lig ontvangers in dat hulle 'n aansienlike hoeveelheid Bitcoin gewen het, en moedig hulle aan om die verskafde skakel te volg. Deur op die skakel te klik, lei slagoffers na 'n phishing-bladsy wat kripto-geldeenheid-wins beloof. Die swendelaars verhoog egter die bedrag wat op die bladsy vertoon word om 'n gevoel van dringendheid te skep en dit moeiliker te maak vir gebruikers om die bedrog te herken.

Op die phishing-bladsy word besoekers gevra om hul kripto-beursie-aanmeldbesonderhede in te voer om hul winste op te eis. Enige Google-geloofsbriewe wat op hierdie bladsy ingevoer word, word egter deur die kubermisdadigers gesteel, wat dit dan kan gebruik om ander rekeninge te oortree en moontlik toegang tot fondse van kripto-geldeenheid-uitruilings te kry.

Check Point het Google op 22 Augustus 2023 oor hierdie misbruik gewaarsku, maar dit bly onduidelik of die tegnologiereus enige stappe gedoen het om hierdie veldtog te blokkeer en soortgelyke bedreigings in die toekoms te voorkom. Google raai gebruikers aan om kwaadwillige inhoud en uitvissingbladsye op Looker Studio aan te meld deur hul verslagdoeningsnutsding.

Dit is van kardinale belang vir gebruikers om waaksaam te wees wanneer hulle onverwagte e-posse ontvang wat beweer dat hulle belonings of pryse aanbied. Dit word altyd aanbeveel om die inligting onafhanklik te verifieer en nooit op verdagte skakels te klik nie. Deur ingelig te bly oor die jongste kuberveiligheidsbedreigings en goeie aanlyn higiëne te beoefen, kan gebruikers hulself beskerm teen die slagoffers van hierdie tipe swendelary.

