Google stel 'n instrument bekend om poduitsending-intekeninge na YouTube Music te migreer

By

Google stel 'n migrasie-nutsding bekend wat gebruikers in staat sal stel om hul podcast-intekeninge van die selfstandige Google Podcasts-toepassing na YouTube Music oor te dra. Hierdie stap kom ná Google se aankondiging om die Google Podcasts-toepassing teen April 2024 af te sluit. Die migrasie-instrument sal aanvanklik vir Amerikaanse gebruikers beskikbaar wees, met planne om binnekort na ander markte uit te brei.

Die tydlyn vir die sluiting van die toepassing is ook bekend gemaak. Amerikaanse gebruikers sal tot Maart 2024 kan voortgaan om na hul poduitsendings te luister deur die Google Podcasts-toepassing. Die migrasie of uitvoer van intekeninge sal egter nog tot Julie 2024 moontlik wees.

Om die migrasie-instrument te gebruik, sal gebruikers eenvoudig op "Voer subskripsies" klik en dan "Voer uit na YouTube Music" kies. As die YouTube Music-toepassing nie geïnstalleer is nie, sal gebruikers gevra word om dit te installeer voordat hulle voortgaan. Alternatiewelik sal gebruikers die opsie hê om hul intekeninge na 'n OPML-lêer uit te voer, wat opgelaai kan word na enige derdeparty-podcast-toepassing wat oplaaie ondersteun.

Deur sy pogings in die klankstroommark te konsolideer, beoog Google om die luisteraars wat tans oor verskeie toepassings versprei is, bymekaar te bring. Hierdie migrasie volg op Google se vorige inisiatiewe om YouTube 'n spilpunt vir poduitsendings te maak, insluitend die bekendstelling van 'n toegewyde poduitsending-tuisblad en planne om poduitsending-inhoud by YouTube Music te integreer.

Benewens gewilde poduitsendings wat reeds op YouTube beskikbaar is, sal gebruikers ook programme direk by hul YouTube Music-biblioteek kan voeg deur die poduitsending se RSS-stroom te gebruik. YouTube Music het kenmerke geïmplementeer soos poduitsending-rakke, RSS-stroomintegrasie, outomatiese aflaaie en 'n naatlose luisterervaring om die poduitsending-ervaring vir sy gebruikers te verbeter.

Met die nuwe migrasie-nutsding stroomlyn Google sy podcast-aanbiedinge en bied gebruikers 'n gerieflike manier om hul intekeninge na YouTube Music oor te dra. Aangesien podcasting steeds in gewildheid toeneem, demonstreer hierdie stap Google se verbintenis tot die skep van 'n omvattende en gebruikersvriendelike podcasting-platform.