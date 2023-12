Google word daarvan beskuldig dat hy Gemini AI wanvoorstel in demonstrasievideo

Google het onlangs sy nuutste reeks KI-modelle genaamd Gemini onthul, maar die maatskappy staar nou beskuldigings in die gesig van misleiding van kykers oor die vermoëns van sy KI. In 'n opinie wat deur Bloomberg gepubliseer is, beweer rubriekskrywer Parmy Olson dat Google die krag van Tweeling wanvoorgestel het in 'n onlangse videodemonstrasie.

Die video het Gemini se multimodale vermoëns ten toon gestel, deur gesproke gespreksaansporings met beeldherkenning te kombineer. Die AI het blykbaar beelde vinnig herken, binne sekondes reageer en akkuraat voorspel wat volgende sou gebeur. Deur egter op die videobeskrywing te klik, het 'n belangrike vrywaring van Google aan die lig gebring: "Vir die doeleindes van hierdie demonstrasie is latensie verminder, en Gemini-uitsette is kortheidshalwe verkort."

Olson het aangevoer dat hierdie vrywaring weerspreek wat Google blykbaar in die video voorstel, wat was dat Tweeling intydse stemgesprekke kan voer terwyl hulle kyk en reageer op sy omgewing. Google het erken dat die video-demo nie eintlik in reële tyd plaasgevind het nie, maar eerder stilbeeldrame en teksaanwysings gebruik het waarop Gemini reageer het.

Alhoewel dit algemeen is dat maatskappye demo-video's redigeer om tegniese probleme te vermy, het Google in die verlede skeptisisme in die gesig gestaar oor die egtheid van sy AI-demo's. Die gebrek aan omgewingsgeraas en te nuttige interaksies in sy Duplex-demo het twyfel laat ontstaan ​​oor die akkuraatheid daarvan. Vooraf opgeneemde video's van KI-modelle is ook met agterdog bejeën, soos die bekendstelling van Baidu se Ernie Bot.

Volgens Olson kan Google se optrede gesien word as ’n poging om kykers te mislei en die aandag af te lei van die feit dat Gemini steeds agter OpenAI se GPT skuil. Google het egter sy demonstrasie verdedig, met Oriol Vinyals, VP van Navorsing en Deep Learning by Google se DeepMind, wat verklaar het dat die video 'n voorstelling is van hoe gebruikersinteraksies met Gemini kan wees.

Om vertroue te herwin en ontwikkelaars te inspireer, stel Olson voor dat Google joernaliste en ontwikkelaars van praktiese ervarings van die produk moet voorsien. Deur mense toe te laat om Tweeling in 'n publieke beta te toets en sy ware vermoëns ten toon te stel, sal Google beter geposisioneer wees om die KI te bevorder sonder die behoefte aan geredigeerde video's wat 'n wanindruk kan gee.