Google staar antitrustverhoor oor soekenjin se dominansie in die gesig

Google sal uitgedaag word in 'n landmerk-Amerikaanse antitrustverhoor namate federale reguleerders probeer om sy internetryk te ontbind. Oor die volgende 10 weke sal federale prokureurs en staatsprokureurs-generaal bewyse aanbied om te bewys dat Google die mark in sy guns gemanipuleer het, wat die Sherman-wet oortree het deur sy soekenjin op verskeie plekke en toestelle die verstekkeuse te maak. Die verhoor sal bepaal of Google die wet oortree het en, indien wel, watter stappe geneem moet word om die tegnologiereus in toom te hou.

Die regsgeding is byna drie jaar gelede deur die departement van justisie ingedien en Google daarvan beskuldig dat hy sy internetsoekoorheersing gebruik om 'n onregverdige voordeel teen mededingers te verkry. Die regering beweer dat Google jaarliks ​​miljarde dollars betaal om die versteksoekenjin op toestelle soos die iPhone en webblaaiers soos Safari en Firefox te wees. Daarbenewens voer reguleerders aan dat Google die mark onwettig gemanipuleer het deur te vereis dat sy soekenjin saam met sy Android-sagteware vir slimfone gebundel word.

Google voer aan dat dit aansienlike mededinging in die gesig staar en noem soekenjins soos Microsoft se Bing en webwerwe soos Amazon en Yelp as voorbeelde. Die maatskappy skryf sy sukses toe aan voortdurende verbeterings aan sy soekenjin en beklemtoon dat mense kies om Google te gebruik weens sy betroubaarheid en werkverrigting.

Die uitslag van die verhoor kan aansienlike implikasies vir Google hê. Moontlike gevolge sluit in die beëindiging van die praktyk om maatskappye te betaal om Google die versteksoekenjin te maak, of Google verloor fokus as dit in regstryde gewikkel raak. ’n Soortgelyke antitrustsaak teen Microsoft in 1998 het daartoe gelei dat die maatskappy gesukkel het om by opkomende tegnologieë aan te pas, wat Google toegelaat het om prominent te word.

Benewens die huidige verhoor, staar Google ook 'n antitrustsaak in die gesig wat verband hou met sy advertensietegnologie. Die regering beweer dat Google sleutel digitale advertensietegnologieë monopoliseer en het voorgestel dat Google dalk 'n deel van sy adtech-besigheid sal moet verkoop om bekommernisse oor teenmededingende praktyke aan te spreek.

Bronne: Departement van Justisie, Europese Unie reguleerders.