Google innoveer voortdurend om die soekervaring vir sy gebruikers te verbeter. In sy jongste intekening-eksperiment stel Google 'n kenmerk bekend genaamd "Notas" wat gebruikers toelaat om hul eie aantekeninge by soekresultate te voeg. Hierdie nuwe funksionaliteit, beskikbaar deur Search Labs, het ten doel om 'n meer interaktiewe en persoonlike soekervaring te bied.

Met Notes sal gebruikers wat ingeteken het knoppies sien om notas by te voeg en te bekyk onder soekresultate en artikels oor Ontdek in die Google-toepassing. Wanneer 'n nota geskep word, kan gebruikers dit aanpas met kleurvolle lettertipes en beelde, wat hul aantekeninge meer visueel aantreklik en boeiend maak. Stel jou voor dat jy groen teks, 'n prent van 'n koek en 'n hartplakker by 'n nota oor verskillende ryp-opsies voeg.

Sodra 'n nota geplaas is, sal dit binne minute verskyn, tensy dit 'n handmatige menslike hersiening vereis. Google het algoritmiese beskermings en handmatige moderering geïmplementeer om die kwaliteit en veiligheid van die notas te verseker. Gebruikers kan ook enige notas rapporteer wat hulle problematies of misleidend vind.

Alhoewel Google geleer het uit sy ervaring met inhoudmoderering op Maps en YouTube, bly dit noodsaaklik om die modereringsproses vir Notes te vervolmaak. Google erken dat sommige onvanpaste inhoud tydens hierdie eksperimentele fase deur die krake kan glip, en die maatskappy is daartoe verbind om sy modereringspogings te verfyn.

Notes, wat aanvanklik in die Verenigde State en Indië bekendgestel is, sal toeganklik wees deur die Google-toepassing. Hierdie notas sal egter ook op die oop web indekseerbaar wees, wat gebruikers in staat stel om notaskakels direk met ander te deel. Verder ondersoek Google maniere om uitgewers te voorsien van insig in die notas wat op hul inhoud geplaas word om 'n beter begrip van gebruikersbetrokkenheid te bevorder.

Benewens die Notes-kenmerk, stel Google die vermoë bekend om navrae te volg. Gebruikers kan nou 'n "volg"-knoppie op soekresultate tik om bondelopdaterings te ontvang oor spesifieke onderwerpe waarin hulle belangstel. Hierdie kenmerk verbeter die soekervaring deur pasgemaakte inligting aan gebruikers te lewer gebaseer op hul voorkeure. Gebruikers het die buigsaamheid om breë of spesifieke navrae te volg, maar eksplisiete, aanstootlike of skadelike navrae sal nie vir volg beskikbaar wees nie.

Google is verbind tot privaatheid en verseker gebruikers dat hul volgdata nie met adverteerders of derde partye gedeel sal word nie. Die volgkenmerk sal aanvanklik in Amerikaanse Engels op die Google-toepassing, mobiele Chrome en Safari bekendgestel word.

Soos Google voortgaan om te ontwikkel en te innoveer, bied hierdie nuwe kenmerke gebruikers meer persoonlike en interaktiewe soekervarings, wat hulle bemagtig om betrokke te raak by en ingelig te bly oor die onderwerpe wat vir hulle die meeste saak maak.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoe kry ek toegang tot die Notes-kenmerk op Google?

Jy kan toegang tot die Notes-kenmerk op Google kry deur by Search Labs in te teken. Sodra dit geaktiveer is, sal jy knoppies sien om notas by te voeg en te sien onder soekresultate en artikels in die Google-toepassing.

2. Kan ek my notas met verskillende lettertipes en beelde pasmaak?

Ja, jy kan jou notas verpersoonlik deur kleurvolle lettertipes en beelde by te voeg, wat dit visueel aantreklik en boeiend maak.

3. Sal Google die notas modereer om skadelike of misleidende inhoud te voorkom?

Ja, Google het algoritmiese beskermings en handmatige menslike hersiening geïmplementeer om die kwaliteit en veiligheid van die notas te verseker. Gebruikers kan ook enige problematiese notas rapporteer vir verdere hersiening.

4. Kan ek my notas met ander deel?

Ja, notas wat deur die Google-toepassing geskep is, sal op die oop web indekseerbaar wees. Dit beteken dat jy notaskakels direk met ander kan deel, selfs al het hulle dit nie deur soekresultate bekyk nie.

5. Sal Google insigte verskaf oor die notas wat op hul inhoud geplaas word aan uitgewers?

Google ondersoek maniere om insigte met uitgewers te deel oor die notas wat op hul inhoud geplaas word. Dit sal uitgewers help om 'n beter begrip van gebruikersbetrokkenheid te kry.

6. Hoe werk die volgkenmerk?

Die volgkenmerk laat gebruikers toe om bondelopdaterings te ontvang oor spesifieke onderwerpe waarin hulle belangstel. Deur die "volg"-knoppie op soekresultate te tik, kan gebruikers ingelig bly oor hul gekose navrae.

7. Sal my volgdata met adverteerders of derde partye gedeel word?

Nee, Google het geen planne om gebruikers se volgdata met adverteerders of buitepartye te deel nie. Jou privaatheid is belangrik vir Google.