Google Fi Wireless bied $75 afslag op Pixel Watch 2 LTE vir bestaande intekenare

Google Fi Wireless bied 'n spesiale Black Friday-ooreenkoms vir bestaande MVNO-intekenare, wat 'n afslag van $75 op die Pixel Watch 2 LTE bied. Om van die afslag gebruik te maak, moet gebruikers die promosiekode BLACKFRIDAY tydens afhandeling gebruik, wat die prys tot $324.99 verlaag. Google het egter nie die duur van hierdie transaksie gespesifiseer nie, daarom is dit raadsaam vir belangstellende kliënte om binnekort hul aankoop te doen.

Intussen verkoop die Amerikaanse Google Store en ander kleinhandelaars die oorspronklike Pixel Watch (Wi-Fi) teen $199.99, terwyl die LTE-model teen $249.99 geprys word nadat hy 'n afslag van $80 ontvang het. Dit moet nog gesien word of Google sal voortgaan om die vorige draagbare toestel as die meer bekostigbare opsie in die reeks te verkoop.

Benewens die afslag op die Pixel Watch 2 LTE, bied Google Fi Wireless ook 'n afslag van $10 op verskeie Pixel Watch-bande soos die aktiewe, rek-, leer- en tweekleurige leerbande, sowel as $10 af op die laaikabel , beskikbaar by die Google Winkel.

Verder het Google Fi verskeie ander Black Friday-aanbiedings vir sy kliënte bekendgestel. Dit sluit in: $699 terug op Pixel 8 na 24 maandelikse rekeningkrediete wanneer tot die einde van die jaar vir die Unlimited Plus-plan aangesluit is, $200 afslag op alle Pixel 8-aankope onmiddellik met die promosiekode EXTRA200, 'n besparing van $300 op Pixel 8 vir bestaande kliënte, en tot $550 terug na 24 maande op die nuutste Samsung Galaxy S23-toestelle. Boonop kan klante baat by 'n terugbetaling van $600 op die Motorola razr+ na 24 maandelikse rekeningkrediete.

As jy dit oorweeg om die Pixel Watch 2 LTE of ander Google Fi Black Friday-aanbiedings te koop, maak seker dat jy voordeel trek uit hierdie beperkte tydaanbiedinge en eksklusiewe afslag op jou gunstelingtoestelle geniet.

FAQ

1. Kan ek die $75-afslag op die Pixel Watch 2 LTE gebruik as ek nie 'n bestaande Google Fi Wireless-intekenaar is nie?

Nee, die $75-afslag op die Pixel Watch 2 LTE word spesifiek aangebied aan bestaande MVNO-intekenare van Google Fi Wireless. As jy nie 'n huidige intekenaar is nie, kan jy dalk nie vir hierdie spesifieke transaksie in aanmerking kom nie.

2. Hoe lank is die Black Friday-ooreenkoms vir die Pixel Watch 2 LTE geldig?

Google het nie spesifieke inligting verskaf oor die duur van die Black Friday-ooreenkoms vir die Pixel Watch 2 LTE nie. Dit word aanbeveel om u aankoop so gou moontlik te doen om te verseker dat u nie die afslag misloop nie.

3. Is daar enige ander afslag beskikbaar op Google Fi vir Swart Vrydag?

Ja, bykomend tot die Pixel Watch 2 LTE-ooreenkoms, bied Google Fi Wireless afslag op verskeie toestelle, insluitend die Pixel 8- en Samsung Galaxy S23-toestelle. Daar is ook afslag op Pixel Watch-bande en die laaikabel.

4. Kan ek verskeie Black Friday-aanbiedings op Google Fi Wireless kombineer?

Alhoewel spesifieke kombinasies kan verskil, behoort jy voordeel te kan trek uit verskeie Black Friday-aanbiedings op Google Fi Wireless. As jy byvoorbeeld ’n bestaande intekenaar is, kan jy voordeel trek uit die afslag op die Pixel Watch 2 LTE sowel as die afslag op ander toestelle soos die Pixel 8.

5. Waar kan ek meer inligting oor Google Fi Wireless en sy Black Friday-aanbiedings kry?

Jy kan die Google Fi Wireless-webwerf besoek of hul amptelike sosiale media-kanale volg om meer inligting oor hul Black Friday-aanbiedings te kry. Boonop kan tegnologienuuswebwerwe en -forums ook verdere besonderhede oor hierdie aanbiedinge verskaf.