Google se ambisieuse plan om die dobbelbedryf te betree

Wanneer dit kom by die inbreek by die dobbelbedryf, het Google groot drome gehad. In sy strewe om 'n vastrapplek in speletjies te kry, het die tegnologiereus verskeie strategieë ondersoek, insluitend om met Tencent saam te werk om 'n beduidende belang in die bekende speletjie-ontwikkelaar, Epic Games, te bekom.

Onder leiding van sy speletjiestroomplatform, Stadia, het Google daarop gemik om die mark te ontwrig en sy teenwoordigheid te versterk met 'n belegging in inhoudinfrastruktuur. Aanvanklik het die maatskappy hoëprofieltransaksies vir Stadia oorweeg, maar het uiteindelik daarop gefokus om sy eie eersteparty-etikette te vestig en met derdeparty-uitgewers saam te werk.

In 'n onlangse hofsaak tussen Epic Games en Google, is dit aan die lig gebring dat Phil Harrison, die voormalige hoof van Stadia, 'n intrige idee voorgestel het. Harrison het voorgestel dat Google met Tencent saamwerk en gesamentlik al Epic Games se aandele koop. So 'n stap sou Google 'n groot voordeel gegee het met mede-eienaarskap van Fortnite, 'n speletjie wat 'n verstommende $5.5 miljard se inkomste in 2018 gegenereer het, wat sy posisie as een van die grootste speletjies destyds bevestig het.

In die afwesigheid van 'n suksesvolle ooreenkoms met Tencent, het Google ook die moontlikheid ondersoek om 'n 20%-belang in Epic Games vir 'n verbysterende $2 miljard te bekom. Die hofdokumente het e-posgesprekke tussen Google-bestuurders vertoon, wat lig werp op die voorlopige idees en planne vir die speletjie-platform.

Die potensiële verkryging of belegging in Epic Games is gesien as 'n strategiese skuif om Google se bereik oor sy verskillende dienste te maksimeer. Phil Harrison het uitgelig hoe Fortnite groei vir Google se YouTube-platform kan dryf deur verhoogde speletjiekyktyd. Boonop kan die belegging Google help om miljoene spelers van Amazon Web Services na sy Google Wolk-platform te verskuif en 'n sterk vastrapplek in die speletjiebedryf te vestig.

Terwyl Google se planne om die dobbelbedryf deur Epic Games te betree, nie tot uitvoering gekom het nie, het dit die maatskappy se vasberadenheid gewys om 'n merk in 'n hoogs mededingende mark te maak. Tencent hou tans 'n 40%-belang in Epic Games, terwyl Sony Corp. 'n 5%-belang besit, met Epic Games wat op meer as $31 miljard gewaardeer word.

FAQ

1. Wat is Stadia?

Stadia is 'n wolkspeletjieplatform wat deur Google ontwikkel is. Dit stel gebruikers in staat om videospeletjies op verskeie toestelle te stroom sonder die behoefte aan toegewyde spelhardeware.

2. Wat is Epic Games?

Epic Games is 'n bekende videospeletjie-ontwikkelaar en -uitgewer, veral bekend vir die skep van gewilde speletjies soos Fortnite, Gears of War en Unreal Tournament.

3. Wie is Tencent?

Tencent is 'n Chinese multinasionale konglomeraat wat spesialiseer in verskeie internetverwante dienste en produkte. Dit is een van die wêreld se grootste videospeletjiemaatskappye en word erken as 'n groot speler in die bedryf.

Bron: The Verge